“Cada clásico tiene su condimento”, Gago antes de enfrentarse al América por primera vez

Tres Clásicos entre América y Chivas se avecinan; el primero de octavos de final de Copa de Campeones Concacaf, que se celebrará el seis de marzo en Guadalajara.

Esta será la primera experiencia de Fernando Gago en el banquillo enfrentándose al acérrimo rival del Rebaño y llegará después de una complicada derrota ante Cruz Azul.

El primer Clásico Nacional de Fernando Gago con Chivas

Previo al encuentro, el mismo Gago sostuvo una conferencia de prensa, en la que habló sobre su debut como entrenador en un clásico de México: “a primera oportunidad que me toca enfrentarme. Obviamente que sé lo que se vive y lo que se siente en un clásico de estas características y más en una fase de definición”, comentó, “cada partido, cada Clásico tiene su condimento, tiene sus cosas y hay algo que es lógico y es normal: la ilusión y la emoción del hincha”, agregó el argentino.

Sobre lo qué espera que pase dentro del terreno de juego no quiso dar ningún tipo de predicción, “sabemos que tenemos 3 partidos en muy poco tiempo y una eliminación. Tenemos que ir partido a partido. Olvidarnos de pensar en que si nosotros perdimos y ellos ganaron. Tenemos que corregir los errores del partido pasado, tener la autocrítica para volver a trabajar y por competir y ganar un partido”, constató, recordando lo que vivieron ante la Máquina en el Estadio Azteca la semana pasada.

Pero las Chivas de Gago han sufrido altas y bajas; en la Concacaf Champions Cup se han mostrado más sólidos, consiguiendo el pase hasta los octavos de final sin sufrir mucho, pero en Liga llevan ya tres derrotas y tres empates que los tienen fuera de la clasificación directa.

Fernando Gago analiza el último partido del América

En la décima jornada del Clausura 2024, mientras Chivas cayó 3-0 ante Cruz Azul, América goleó 5-1 al Atlas, y Fernando Gago también hizo un análisis de este partido: “el partido pasado también se abrió con la expulsión del rival ahí hubo un cambio. Al minuto 75 el resultado era 1-1, entonces el partido también fue uno, desde el análisis que hacemos nosotros, trabajado por los dos equipos”, comentó, “con la diferencia de un jugador más tienes más espacio para atacar. Analizamos al América, sabemos lo que es, sabemos dónde nos puede lastimar”, declaró el estratega.

Pero antes de salir a la rueda de prensa, en redes sociales tomó vuelo el rumor de que Chivas habría espiado el entrenamiento del rival en el Estadio Jalisco, cosa que el entrenador de Chivas negó rotundamente: “no sabía, no tenía ni idea. Desde las 11 de la mañana acá estamos, no estamos para entrar en esas cosas. De parte nuestra no existen”, aclaró.