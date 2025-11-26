Se expone un nuevo fracaso de Fernando Gago en la Liga BBVA MX

La etapa de Fernando Gago en Necaxa terminó como con otro capítulo en la lista de fracasos recientes del técnico argentino en su carrera como entrenador. Los Rayos anunciaron su salida apenas seis meses después de su llegada, cerrando un Apertura 2025 donde el equipo finalizó en decimotercer lugar.

La directiva lo informó de manera sobria en redes sociales, pero el trasfondo ya era conocido: el proyecto estaba roto desde semanas atrás. La apuesta por Gago, que llegó a México con la misión de reconstruir a Necaxa desde lo futbolístico, terminó por diluirse.

Se confirma otro ciclo fallido en la etapa reciente de Gago

Con un registro de 4 victorias, 5 empates y 8 derrotas, Gago nunca encontró una identidad para el Necaxa. El equipo mostró lapsos de buen fútbol, afines a la idea ofensiva que Gago ha intentado implementar a lo largo de su carrera, pero la falta de contundencia y la fragilidad defensiva fueron constantes.

Este nuevo tropiezo se suma a una cadena que ya empieza a pesar en su reputación. Tras salir de Chivas en el Apertura 2024 para tomar las riendas de Boca Juniors, su regreso a Argentina terminó con una eliminación en Copa Libertadores y un superclásico perdido que lo sentenció. Aquella etapa duró apenas 192 días.

Necaxa lo contrató confiando en su impulso táctico y en el buen desempeño previo con Chivas, pero su paso, lejos de consolidarlo, reafirma un patrón: sus equipos suelen competir, pero no logran trascender.

El historial reciente del argentino refleja una tendencia preocupante

La carrera de Fernando Gago como entrenador ha tenido luces, pero los últimos años han mostrado una tendencia clara. En Aldosivi tuvo un arranque prometedor; en Racing, su mejor etapa, conquistó dos títulos y 109 partidos dirigidos. Pero desde entonces, la estabilidad se evaporó.

En Chivas llegó a semifinales, pero se marchó inesperadamente al recibir la llamada de Boca Juniors. En Boca no pudo sostener el proyecto. Y ahora, con Necaxa, su proceso fue breve y poco productivo.

Para un DT que busca consolidarse en la élite, tres ciclos fallidos consecutivos —Chivas, Boca y Necaxa— comienzan a proyectar una narrativa peligrosa: talento táctico sí, pero sin resultados en momentos clave.