La canción que eligió el ‘Cantante’ Guerrero para acompañar su retiro como árbitro

El partido entre Toluca y Monterrey , correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2025, marcó el adiós definitivo de Fernando Guerrero como árbitro profesional. Conocido como el ‘Cantante’, Guerrero dirigió su último encuentro en el Estadio Nemesio Díez.

Antes de retirarse, Guerrero compartió con los medios sus reflexiones sobre el final de su trayectoria. “Me voy muy contento y orgulloso de todo lo que pude lograr en el arbitraje mexicano. Todo empezó con un sueño y me voy satisfecho de lo que hice en todas las canchas; lógicamente, con errores, como todo ser humano, pero siempre di lo mejor que tenía para el servicio del fútbol”, comentó.

El ex silbante también recordó el momento más icónico de su carrera: “Estar en la final de la Copa del Mundo fue lo máximo para mí. Pude tomar decisiones junto con mis compañeros en el VAR. Es algo que nunca olvidaré. Ahora no estaba preparado para este adiós, pero las cosas se dieron así. Es momento de descansar y ver qué viene”.



El ‘Cantante’ Guerrero elige ‘A mi manera’ para cerrar su carrera arbitral

El ‘Cantante’ desmintió cualquier conflicto con los actuales dirigentes de la Comisión de Arbitraje y reveló la canción que eligió para cerrar su etapa profesional: ‘A mi manera’. “Siempre fui original, un árbitro poco ortodoxo. Me salía de los lineamientos tradicionales con tal de garantizar justicia en la cancha. Esta canción es para mí y para mi familia”, expresó.

Finalmente, Antonio Mohamed , técnico del Toluca, dedicó unas palabras al ex árbitro. “Le deseo lo mejor. No suelo hablar de arbitrajes porque siempre me multan, pero le tengo aprecio. Hizo una buena carrera. Aunque, claro, no tuve suerte con él en finales y hasta expulsó a mi hijo cuando debutó”, bromeó el ‘Turco’ con una sonrisa.