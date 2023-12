Fernando Hierro evitó la polémica de la ’14' del América

América alzó la famosa ‘14’ el fin de semana, hecho que le permite ampliar a dos títulos la ventaja que tiene con respecto a Chivas como el equipo más ganador de la historia. La conquista azulcrema estuvo presente en la rueda de prensa donde Fernando Hierro presentó a Fernando Gago como el nuevo timonel del Rebaño Sagrado. El director deportivo del Guadalajara evitó entrar en controversias sobre el título americanista.

“Hay que ser realistas, nosotros jugamos una final este año, nos hemos vuelto a meter en playoffs, para que no se olvide y dejar claro que Veljko (Paunovic) como entrenador ha hecho un gran trabajo, pero esto es futbol, los pequeños detalles. Nos tiene que dar fuerza para seguir trabajando muy duro y conseguir los objetivos” dijo Hierro en conferencia de prensa.

Te puede interesar: ¿Qué dijo Fernando Gago sobre los refuerzos para Chivas?

Programa 5: Los mejores momentos de En Caliente | Resumen

Hierro no entró en polémicas

El dirigente español cumple un año al frente de Chivas y ahora buscará redoblar esfuerzos para que el aficionado del Guadalajara pueda presumir trofeos en las vitrinas.

“Sinceramente no se trata de venir a decir cosas que popularmente queden bien, aquí gusta decir cosas populares para pelear o para discutir, pero conmigo no vas a encontrar eso, yo soy de los que he sido jugador, he estado en proyectos muy importantes en mi vida y si pierdes te levantas y al día siguiente te pones a trabajar. Nosotros no vamos a parar de trabajar para conseguir los objetivos, pero de mi parte no venimos a ver quién es mejor, no me voy a meter en eso, yo no vengo a pelear contra nadie porque no es mi carácter” mencionó Hierro en la presentación del nuevo entrenador.

Guadalajara enfrentará al América el sábado 16 de marzo en el Estadio Akron como parte de la jornada 12 del Clausura 2024.

Te puede interesar: La razón por la que América no tendrá desfile de celebración por la 14