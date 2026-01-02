Latino HACE HISTORIA y su TALENTO es reconocido ante 90 mil personas

El Rose Bowl ha visto pasar leyendas, dinastías y noches inolvidables. Pero este Año Nuevo, en Pasadena, un nombre latino quedó grabado con fuerza en la historia: Fernando Mendoza. El quarterback cubanoamericano no solo cumplió con el escenario, lo dominó. Indiana humilló 38-3 a Alabama y el país entero habló de él.

En las semanas previas, Mendoza había dicho que soñaba con inspirar a jóvenes hispanos desde ese escenario mítico. Respondió con una actuación quirúrgica: más pases de touchdown que incompletos, temple absoluto y liderazgo silencioso. Fernando Mendoza reciente ganador del Trofeo Heisman , apenas el tercer hispano en lograrlo, mostró por qué hoy es uno de los jugadores más especiales del fútbol americano universitario.

Con 14 pases completos de 16 intentos, 192 yardas y tres envíos de anotación, Fernando Mendoza manejó el partido sin necesidad de forzar. Indiana fue tan dominante que incluso pudo darle minutos a su hermano Alberto en el cierre, una imagen que resume el momento familiar y cultural que vive el programa.

Fernando Mendoza, orgullo latino que domina el escenario más grande

“Significa mucho”, dijo Mendoza tras el partido, consciente del peso simbólico del Rose Bowl. Su historia —nieto de inmigrantes cubanos, criado entre culturas— conecta con millones de latinos en Estados Unidos que hoy ven en él un reflejo posible.

El entrenador Curt Cignetti fue contundente: “Fernando es un tipo muy especial. No es egoísta, es el mejor jugador de equipo”. Y lo demostró sin buscar reflectores, dejando que el juego hablara por él. La ofensiva terrestre de Indiana acumuló 215 yardas, mientras Mendoza castigó en los momentos justos.

Indiana hace historia y va por el campeonato nacional

El dominio fue total. Indiana se adelantó 17-0 al descanso y nunca soltó el control. Alabama apenas logró un gol de campo en el tercer cuarto. La defensa de los Hoosiers limitó al histórico programa a solo 193 yardas totales, una cifra que explica la magnitud de la paliza.

Ahora, con marca perfecta de 14-0, Indiana enfrentará a Oregon el 9 de enero en Atlanta por un boleto al juego de campeonato nacional. Pase lo que pase, el Rose Bowl ya dejó algo claro: Fernando Mendoza no es una promesa, es una realidad .

Y para la comunidad latina en Estados Unidos, su actuación representa algo más grande que un marcador. Representa identidad, orgullo y la certeza de que los escenarios más grandes también hablan español.