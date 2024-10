Ex del Real Madrid pide perdón por reírse cuando le aventaban plátanos a Roberto Carlos

Fernando Morientes, figura emblemática del futbol español, ha dado un paso al frente para reconocer los errores del pasado. Durante su participación en un evento de LaLiga dedicado a combatir el racismo y la discriminación en el deporte, el exmadridista confesó que él y sus compañeros de equipo no reaccionaron de la manera adecuada ante los actos racistas que sufrían en los estadios.

Te podría interesar: ÚLTIMA HORA: Jugador del América sería separado del plantel por múltiples indisciplinas

¿Estados Unidos ya superó a la Selección Mexicana? | La Mesa Protagonistas

“Nos reíamos cuando a Roberto Carlos le tiraban un plátano”, admitió Morientes, quien señaló que en ese momento no eran conscientes de la gravedad de estos actos. “Normalizábamos las cosas que pasaban en la grada”, agregó.

Fernando Morientes normalizaba el racismo en el futbol

“Siento la necesidad de pedir perdón porque, aunque en el vestuario no había episodios de racismo, nosotros normalizábamos las cosas que pasaban en la grada. He jugado con Roberto Carlos, Makelele, Seedorf que eran insultados y nosotros nos reíamos y no hacíamos nada. A mí me insultaban por ser hijo de un guardia civil, a Roberto Carlos le tiraban un plátano y nos reíamos”, señaló el exjugador del Real Madrid.

Esta confesión ha generado un gran impacto en el mundo del fútbol, ya que pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando para erradicar el racismo de los estadios. Morientes, junto a otros exfutbolistas como Marcos Senna y Cindy Lima, coincidieron en que se ha avanzado mucho en la lucha contra la discriminación, pero que aún queda mucho por hacer.

Te podría interesar: ¡Hubo agresión! Circula video donde jugadores de Senegal golpean y se burlan de jugador de Argentina

Senna, quien destacó la importancia de la diversidad en el futbol, resaltó la alegría que siente al ver a jugadores como Nico Williams y Lamine Yamal triunfar en la selección española. Por su parte, Cindy Lima hizo hincapié en la importancia de combatir el racismo en las redes sociales, donde aún persisten discursos de odio.

El futbol es una fuerte herramienta para unir a las personas

Auri Bokesa, exatleta, también compartió su experiencia y reconoció la necesidad de ser más exigentes consigo mismos a la hora de juzgar a los demás. Carmen Menayo, jugadora del Atlético de Madrid, destacó el poder del futbol como herramienta para unir a las personas y fomentar la igualdad.