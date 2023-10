Revelan que Fernando Beltrán fue rechazado por el América

Fernando Beltrán es considerado como una de los jugadores necesarios para el buen funcionamiento de las Chivas y es una de las joyas de la cantera del Club Deportivo Guadalajara.

Sin embargo, la historia pudo ser diferente, ya que ‘El nene’ Beltrán ha dicho en varias ocasiones que estuvo cerca de comenzar su paso por Primera División desde las filas del Club América.

También te puede interesar: VIDEO: Revive el gol de Santiago Giménez a la Lazio en Champions League

‘El nene’ pudo ser Águila

Cuando Beltrán tenía 13 años de edad, quiso probar suerte y ser parte de las Águilas del América, sin embargo, los cremas, no lo consideraron lo suficientemente bueno para entrar al equipo, por lo que tuvo la idea de abandonar el sueño de ser un futbolista profesional.

De acuerdo con el mismo jugador, en un podcast de Canelo Angulo, habló con lujo de detalle el proceso que pasó al ser rechazado por el conjunto de Coapa. Antes de esto, Fernando nunca había revelado los pormenores de la situación.

Un amigo me consiguió una prueba en el América. Yo voy al América y me tienen como seis meses, cinco meses, no más me tienen así, entrenando. Yo le decía a mi abuelo “no pues que como que no, ya vámonos”, mi abuelito me decía “No, aquí quédate vas a ver”, yo le decía “Aquí no abuelito, ya vámonos, ya no quiero venir aquí “

Fueron pocos meses en el conjunto azulcrema hasta que la directiva le informó que ya no entraba en planes de continuar en el club, con esta noticia, el jugador cayó en depresión a tal grado de querer abandonar las aspiraciones de jugar al futbol profesionalmente.

“Hasta que me corrieron, no ya vete de aquí, no eres jugador para este equipo y vete de aquí", esto con tan solo 13 años de edad, “mejor me dedico al barrio, soy más feliz jugando on mi carnal en las de rápido”, aseguró el jugador mexicano.

Dicho esto, el mediocampista afirmó que ya no quería tocar la pelota y por un momento, las ganas de ser futbolista profesional se esfumó.

Han pasado 12 años desde esa vez, ahora, Fernando ‘El nene’ Beltrán es considerado una de las figuras de las Chivas y ya es considerado por la Selección Nacional Mexicana.

Sus números al momento son de 11 goles y 11 asistencias en 178 partidos oficiales disputados.

También te puede interesar: VIEDO: La motivación de Santiago Giménez para debutar en Champions League