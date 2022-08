Fernando Ortíz lanza advertencia a Brian Rodríguez en el América

Con un 3-1 a domicilio sobre el Mazatlán FC, el América consiguió su sexta victoria consecutiva en el Apertura 2022. En el equipo azulcrema, muchas cosas funcionan de manera positiva y, aunque pareciera que hay un engranaje perfecto, pronto llegará una nueva pieza: Brian Rodríguez.

Finalizado el duelo de la Jornada 11 en el Kraken, el director técnico de las Águilas, Fernando Ortíz, reveló la única manera en la que el extremo uruguayo se hará un hueco en su ofensiva.

El mensaje de Fernando Ortíz a Brian Rodríguez

“Se suma Brian. Se hizo oficial, he hablado con él, le he contado la forma de trabajo. Desde que pise Coapa, se va a tener que ganar un lugar y generar competencia con sus compañeros. Palabras claras y él tendrá que ganarse las oportunidades que tenga dentro del terreno de juego”, dijo el estratega, en conferencia de prensa.

El estratega elogió lo realizado por sus dirigidos y se refirió a las molestias físicas que, presuntamente, presentaron Henry Martín y Richard Sánchez.

“Iniciamos con un marcador que tuvieron carácter para revertir la situación, eso habla de profesionalismo, de confiar y poder hacer lo que hace a esta institución diferente. A los chicos los he felicitado, los he saludado y no supe si tienen molestias y, si es así, seguramente el doctor dará un informe a sus respectivas situaciones para que estén al tanto de la situación”, apuntó.

El siguiente partido para la causa emplumada será contra los Tigres, otro equipo que está instalado, momentáneamente, entre los primeros cuatro de la tabla general. Para ellos y quienes vengan después, hay una advertencia.

“No sé si la palabra es miedo, pero sí respeto de los rivales que nos enfrentan de local o visitante. Hay que bajarlos a tierra, vienen dos días adecuados, merecidos, enfrentamos a un rival el sábado más que importante y van a demostrar que quieren seguir ganando”, comentó.

En la Perla del Pacífico, hubo un alto porcentaje de aficionados americanistas, a quienes el ‘Tano’ les envió un mensaje: “Con respecto a la afición, siempre hay agradecimiento porque, a donde vamos, se han manifestado. Todos dentro de la institución les agradecemos”, sentenció.

