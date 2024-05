Fernando Ortiz acusa campaña en contra de su persona

El entrenador argentino del Monterrey, aclaró los rumores que indicaban que había un rompimiento interno, en especial con el auxiliar técnico Peter Thelemaque.

Incluso el ‘Tano’ acusó de una cierta campaña mediática en su contra desde que tomó el cargo en el banquillo de la ‘Pandilla’ en el semestre anterior.

“Hago oídos sordos, desde que yo he llegado a Monterrey han querido manchar mi imagen en todos sentidos. No tengo porqué dar explicaciones con respecto a mis relaciones del cuerpo técnico. Han hablado, van a hablar. Yo estoy claro, estamos claros. No hace falta mostrar una imagen cuando quizás la ven, cuando hay un problema”, declaró.

El estratega argentino no entró en polémicas

Ortiz quiso alejar estos rumores en la conferencia de prensa previo al partido de este miércoles en el que los Rayados recibirán al Columbus Crew en el Estadio BBVA en la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup.

“Si revisan en partidos anteriores, van a ver que los que tengo siempre están, no hago caso sigo para adelante, hay cosas más importantes que resolver y no fijarse en un abrazo con el cuerpo técnico”, añadió.

De lo que sí se disculpó el ‘Tano’ Ortiz fue por no saludar a Wilfried Nancy, estratega del Columbus Crew, durante el encuentro de ida en casa del conjunto de la Major League Soccer (MLS).

“El otro día sucedió algo con el entrenador que dice que yo no lo saludé después del partido y se generó esa situación. Yo no lo saludé por un tema de, primero, que no lo vi, y segundo, que no acostumbro yo a saludar. Si ellos están acostumbrados a saludar, les pido disculpas”, afirmó.

Bajo estos fuertes cuestionamientos, el Monterrey comienza a pensar en el Clásico Regio contra los Tigres de los cuartos de final del Clausura 2024 en la LIGA BBVA MX.

