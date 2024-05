Israel Castro: “Urge que existan más técnicos mexicanos”

Ante la falta de técnicos mexicanos en la LIGA BBVA MX, un ex futbolista con bagaje internacional como Israel Castro señaló el aspecto que más urge para contar con más entrenadores nacionales.

En medio de esta crisis, otras voces experimentadas como Rafael Márquez o Pavel Pardo han argumentado que los estrategas mexicanos no se han preparado lo suficiente como para ganarse más oportunidades.

El motivo de la falta de estrategas mexicanos, según Castro

Para Israel, esto se deriva de la falta de lugares para que los técnicos se puedan formar aquí en el país de manera especializada.

“No necesariamente es problema de quien no se está preparando, también encontrar las herramientas para prepararse aquí mismo, las estamos buscando afuera, yo vi una gran diferencia en Europa, al menos en España donde estuve, hay mucha preparación que está validada”, comentó.

El ex mediocampista mexicano que pasó por Pumas, Cruz Azul y Chivas, comparó la forma en que España existe una gran variedad de carreras enfocadas a los deportes gracias a la cultura deportiva que se generó tras albergar los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

“Aquí (en México) no es solamente culpa del entrenador, sino de toda la estructura que nos permita prepararnos aquí y que estén validados todos esos cursos en nuestro país”, reiteró Castro.

En este sentido, el ex jugador analizó lo complejo que sería para la Federación Mexicana de Futbol crear un plan para organizar todas las divisiones del balompié azteca.

La actualidad de Israel Castro, post retiro

Por otra parte, Israel habló de lo que está haciendo actualmente en su carrera tras retirarse hace varios años después de haber militado en el Toledo de la Segunda División Española.

“Entré en una etapa de transformación, me puse a estudiar allá en España, hice curso de entrenador, de director deportivo, de dirección de futbol, un poco sin perder el hilo me estuvo preparando, pero todavía no lo tengo muy claro, dependiendo de cómo se vayan moviendo las cosas”, apuntó.

Sin embargo, comentó que de momento no ha tocado ninguna puerta, ni ha recibido ni una oferta para trabajar en algún club

