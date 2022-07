Fernando Ortiz satisfecho por la actuación de sus jugadores

Las Vegas, Estados Unidos. El técnico argentino Fernando Ortiz se siente satisfecho por lo realizado por los jugadores del América en el partido ante la escuadra inglesa del Chelsea en el Estadio Allegan de Las Vegas.

“Sabíamos que enfrentábamos a un rival de jerarquía, durante los 90 minutos América hizo un excelente partido, más allá del resultado. El equipo se plantó, jugó muy bien, creamos ocasiones, no fuimos efectivos, en resumen me voy conforme con el rendimiento de jugadores que no tenían una gran posibilidad y creo que se hizo un buen partido”, señaló Fernando Ortiz después del encuentro.

“Sabemos que esta clase de partidos son muy importantes para poder agarrar ritmo, demostrar que podemos pelear allá arriba y contento porque los muchachos pusieron, lastimosamente no se pudo dar el resultado. Un lindo partido, con mucha exigencia, ellos vienen de pretemporada, de meterle al físico y nosotros estamos un poco con ritmo y contento por el partido”, adjuntó el técnico americanista a los periodistas que se encontraban en el estadio.



Fernando Ortiz , agradecido por el apoyo de los aficionados



Por último, Ortiz se dijo agradecido por el apoyo recibido por la afición en Las Vegas; “Agradecerles a todos ellos por el apoyo que siempre nos brindan, en cualquier viaje, en cada país a dónde vamos siempre están ellos”.

Chelsea se llevó la victoria por marcador de 2-1 con goles del alemán Timo Werner al minuto 55 y Mason Mount al 83. La anotación de las Águilas fue producido por un autogol de Reece James al minuto 60.

América enfrentará el próximo miércoles 20 de julio al campeón de la Premier League, el Manchester City y el 26 de julio al campeón de LaLiga y de la Champions League, el Real Madrid.