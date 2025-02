Fernando Ortiz pide perdón a la afición de Santos Laguna

Los Guerreros de Santos Laguna perdieron 0-2 en contra del Puebla de Pablo Guede en el TSM, con lo cual sumaron su quinta derrota en el actual torneo.

Los Laguneros se mantienen como el único equipo que no ha conseguido sumar puntos en ninguna de las cinco jornadas disputadas en el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX , por lo que actualmente ocupan el puesto 18 de la tabla general del futbol mexicano.

“A todo aficionado de Santos Laguna, pedirles perdón. Lo más fácil sería dar un paso al costado, no lo voy a hacer. No tengo miedo a perder prestigio, yo no creo en esas cosas yo creo en mi capacidad como entrenador, y prometí que el Santos iba a cambiar”, comentó el director técnico de los Guerreros Fernando “Tano” Ortiz en relación a la derrota y al inicio del torneo de la escuadra lagunera.



Santos presenta refuerza en partido contra de Puebla

Durante el partido en contra de la Franja del Puebla fue presentado en las pantallas de la casa de Santos su nuevo refuerzo, el defensa lateral derecho mexicano Edson Gutiérrez, quien ya fue dirigido por Fernando Ortiz en su estadía en el banquillo de los Rayados de Monterrey, sin embargo, sorprendió a los aficionados de los Guerreros ya que en esta misma ventana ya habían sumado a Javier Abella, quien se desempeña en la misma posición.

“Lo conocía de Monterrey, ‘Guti’ (Edson Gutiérrez) le dará personalidad al grupo, más allá de su condición de jugador. Falta otro delantero, pero cuando me confirme la directiva lo informaré", respondió el director técnico argentino de los Guerreros de Santos Laguna Fernando Ortiz en relación a la incorporación de última hora que ha recibido el plantel.

