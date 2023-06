Fernando Ortiz promete llevar a Rayados a la final

El “Tano” dio sus primeras palabras como estratega del Monterrey y puso expectativas muy altas para concretar en el próximo Apertura 2023, luego de que van tres años y medio que el conjunto regiomontano se ha quedado lejos de cumplir sus metas.

“Acá hay que saber tomar la responsabilidad y el compromiso de vestir este escudo, lo he dicho y lo vuelvo a decir: el compromiso de todos tiene que estar en llegar a una final. No hay otro objetivo en común que tenga que tener todos, por lo que significa el club, la calidad de jugadores que tenemos y no tenemos que tenerle miedo a la palabra campeón”, dijo con mucha seguridad.

En un video que se subió al canal de Youtube de los Rayados, el estratega argentino habló de lo ilusionado que está por empezar a entrenar con sus nuevos pupilos y de imprimirles esa pasión por ganar.

Así jugará el Rayados de Fernando Ortiz

Fernando Ortiz contó cómo va a jugar su equipo, luego de que una de las grandes críticas para su antecesor Víctor Manuel Vucetich, era que su estilo no era del agrado de la afición blanquiazul.

“Te puedo llegar a decir que vamos a ser un equipo muy ofensivo, de eso no tengo ningún tipo de duda. Vamos a ser un equipo agresivo: de local, de visitante, trataremos de volcar nuestro futbol, no importa con quién jugamos ni qué nombre”, aseguró.

En esta presentación el “Tano” todavía no detalló nada acerca de posibles refuerzos o del armado de la plantilla para el siguiente torneo.

Finalmente aprovechó el espacio para aclarar por qué eligió al Monterrey como su nuevo destino, tras apenas haber renunciado del América.

“Rayados es un equipo ejemplar a nivel nacional, porque siempre propone formar un grupo de trabajo a nivel directivo, aficionados y es bueno para el entrenador tener objetivos juntos y comunes”, sentenció.