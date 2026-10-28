La frase de Fernando Valenzuela que habla de su éxito en la MLB: “Hay talento en el mexicano. Cuando existe la oportunidad, deben aprovecharla al máximo”

Fernando Valenzuela es, considerado por muchos expertos en deportes, uno de los atletas más importantes que México ha tenido en su historia gracias al dominio que tuvo en el béisbol, mismo que lo llevó a tocar la cima de las Grandes Ligas como profesional en la MLB.

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

Fernando Valenzuela es para el béisbol lo que Julio César Chávez es para el boxeo o Hugo Sánchez para el futbol, por lo que miles de personas se reunían para ver sus juegos en las Grandes Ligas en el siglo pasado. Además, Fernando también sobresalió por sus dichos, frases y declaraciones.

¿Cuál es la frase más icónica dicha por Fernando Valenzuela?

Existe una frase, dicha por Fernando Valenzuela, que resume a la perfección la historia que este logró fraguar en su etapa dentro de la MLB y el beisbol en general. De hecho, muchos lo consideran el mejor beisbolista mexicano de todos los tiempos por el impacto que tuvo en la cultura mexicana.

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Hace 64 años nació en Etchohuaquila, Sonora, el gran Fernando Valenzuela. Fernandomanía por siempre. https://t.co/2CjF0vL3AG — MLB México (@MLB_Mexico) November 1, 2024

En relación a esto, existe una frase con la cual Fernando Valenzuela engloba el nivel del deportista mexicano, mismo que tiene que aprovechar cada una de las oportunidades que tenga y, a partir de ahí, demostrar de qué está hecho para mantenerse en la cima durante un largo periodo de tiempo.

“Hay talento en el mexicano. Cuando exista la posibilidad, deben de aprovecharla al máximo. Así me pasó”, explicó en su momento Fernando Valenzuela.

¿Cuáles fueron los máximos logros de Fernando Valenzuela en la MLB?

Fernando Valenzuela es el único pelotero, en la historia de la Liga Nacional, en haber obtenido el premio al Novato del Año y al Mejor Lanzador en una misma temporada (1981). Del mismo modo, tuvo la fortuna de ser seleccionado en el All Star Game durante seis ocasiones consecutivas y, finalmente, conquistar dos títulos de Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles en las temporadas 1981 y 1988.

