¿Recadito para Chivas? El festejo de gol de Alexis Vega al cumplir la ley del ex
Alexis Vega logró asistir y marcarle gol a Chivas, cumpliendo con la ley del ex y su festejo llamó la atención en las redes sociales
Alexis Vega terminó siendo la figura del encuentro en el Chivas vs Toluca, el delantero cumplió con la ley del ex en el partido al dar asistencia y marcar un gran gol que cerró la goleada de los diablos.
Vega fue clave en el partido, en el gol de Gallardo terminó dando la asistencia con un centro preciso desde el tiro de esquina al minuto 24 y al minuto 56, Alexis consiguió el tercero en un contragolpe letal cruzando su disparo.
¡Noche brillante de nuestro 👹©️ @Alexis_Vega9!
Su festejó llamó la atención de todos en las rede sociales pues al ser su ex equipo, muchos aficionados esperaban que no lo festejara pero el delantero tuvo una celebración tranquila, en la que se levantó la playera y mostró un mensaje en una playera que llevaba abajo y muchos sospecharon que podría ser una indirecta para Chivas.
En un inició, no se alcanzó a preciar lo que decía al ser una playera oscura, pero gracias a diferentes fotos se aclaró el mensaje que tenía.
El EMOTIVO mensaje de Alexis Vega
El mensaje que tenía la playera de Vega era dedicado a alguien de su familia pues decía: “Feliz cumpleaños amor, Te amo”. La dedicatoria podría ser para su esposa que su cumpleaños fue el pasado viernes 19 de septiembre.