La mala noticia de Santiago Giménez tras renovar con el Feyenoord

Santiago Giménez ha iniciado una nueva campaña con derrota. De cara al inicio de la Temporada 2023/34 de la Eredivisie, el Feyenoord ha perdido la Final de la Supercopa de Holanda frente al PSV.

En un encuentro en el que el que Santiago Giménez fue titular, el atacante mexicano no pudo hacerse presente en el marcador, el cual abrieron los de Rotterdam al minuto 55, no obstante el gol de Igor Paixão no pudo subir a la pizarra debido a un fuera de juego.

Posteriormente, fue en la recta final del compromiso disputado en la cancha del Feyenoord Stadium cuando los visitantes se pudieron en ventaja. Al minuto 79, Noa Lang fue el encargado de romper el cero para darle el campeonato a la escuadra de Eindhoven.

La Temporada 2023/24 de la Eredivisie da inicio el siguiente fin de semana. El Feyenoord dirigido por Arne Slot debuta ante Fortuna Sittard el domingo 13 de agosto. Por su parte, el PSV juega el 12 de agosto.

Santiago Giménez ha renovado con el Feyenoord

Luego de haber tenido una primera temporada de ensueño en la que hizo 15 goles en 32 partidos disputados, Santiago Giménez ha puesto fin a los rumores que lo colocaban en otros equipos de Europa.

Mediante un comunicado, el Feyenoord dio a conocer que el mexicano ha renovado su contrato con la escuadra dirigida por Arne Slot.

“Santiago Giménez se quedará más tiempo en el Feyenoord. El delantero mexicano de 22 años, que logró conquistar el corazón de la legión en De Kuip el año pasado, ficha por un año y por tanto está fijo en el Feyenoord hasta mediados de 2027”, se lee en el comunicado del equipo de Rotterdam.

