Fichaje bomba del América revela que Álvaro Fidalgo influyó para venir a la Liga BBVA MX

El español Carlos Álvarez llegó este sábado a la Ciudad de México procedente de su país, días después de que fue confirmado como fichaje de las Águilas del América, en uno de sus movimientos más llamativos en el mercado de fichajes; ahora se conoce por propias palabras del jugador, que se decidió por el cuadro azulcrema, debido a la recomendación y buenas referencias de Álvaro Fidalgo.

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Álvarez de solo 23 años de edad, llega procedente del Levante de La Liga y se espera que su juventud y habilidades lo coloquen como un referente del equipo, que ya espera tener el entrenador Guillemo Almada para poder ejecutar su estrategia con este jugador que sería el último refuerzo de los cremas.

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Carlos Álvarez, arropado por la afición y motivado por Fidalgo para ir al América

Carlos Álvarez, mediapunta con experiencia también en el Sevilla, llegó cerca de las 2:30 de la tarde al Aeropuerto de la Ciudad de México, donde aficionados aguardaban además de los medios de comunicación, para conocer las primeras impresiones de este ténico futbolista formado en España.

En plena llegada a México y encaminado a su nuevo destino, fue cuestionado en referencia a algún consejo que quizás recibió de algún conocido, citando también a Fidalgo, y dibujando una sonrisa contestó brevemente.

"Con Fidalgo sí que estuve hablando y me dijo que este era el sitio ideal (América)", expuso el jugador Carlos Álvarez ante la insistencia y deseos de conocer sobre el jugador.