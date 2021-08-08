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Los fichajes más caros del París Saint-Germain FC

El equipo del París Saint-Germain ha sido uno de los clubes que más han gastado en jugadores, convirtiéndose en la segunda plantilla más cara.

Delanteros de PSG



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Escrito por: Azteca Deportes

El equipo del París Saint-Germain se ha convertido en uno de los mejores del mundo. Además la escuadra ha invertido mucho dinero en su plantilla, en la actualidad es una de las más costosas y se encuentra en el segundo lugar de los clubes más valiosos según el portal Transfermarkt.

El PSG tiene un valor aproximado de 917.75 millones de euros, sólo un lugar debajo del Manchester City, que tiene un valor de 1,06 mil millones de euros. El París es considerado uno de los clubes más poderosos a nivel mundial, incluso, tiene el poder adquisitivo para comprar a cualquier jugador y reforzar su plantilla.

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Paris Saint Germain, campeón de la Ligue 1 de Francia.



Paris Saint Germain, campeón de la Ligue 1 de Francia|Paris Saint Germain, campeón de la Ligue 1 de Francia

¿Quién es el jugador más caro de la historia?

El jugador más caro hasta ahora es Neymar, ha sido el fichaje más costoso en toda la historia, con $222 millones de euros, el brasileño llegó a reforzar al club francés procedente del FC Barcelona para la temporada del 2017-2018 y hasta el momento su traspaso no ha sido superado por otro futbolista.

La segunda mejor compra de los parisinos es Kylian Mbappé, el joven de 22 años fichó con el PSG en la temporada del 2018-2019 por una cantidad de 145 millones de euros. Le sigue Edinson Cavani que llegó del Nápoles por un precio de 64.50 millones de euros para el 2013.

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El fichaje del argentino Ángel Di María tuvo un valor de 63 millones en la temporada del 2015/2016 que venía del Manchester United. Y por último, el español Acraf Hakimi que dejó recientemente al Inter de Milán para convertirse en parisino por un precio de 60 millones de euros para esta temporada del 2021/2022. El PSG es uno de los equipos más valiosos de la Champions League.

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