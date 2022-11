Los futbolistas que “robaría” Tigres a Atlas con Diego Cocca como DT

Tras la salida del técnico Miguel Herrera, los Tigres anunciaron a Diego Cocca cómo su nuevo entrenador de cara al 2023, con el que ya trabajan el tema de los refuerzos y entre los candidatos están incluidos algunos futbolistas de los Rojinegros del Atlas, equipo con el que rompió una racha de 70 años sin título en la Liga MX.

Diego Cocca fue el técnico que rompió la sequía más importante entre los clubes del balompié azteca, logro que lo puso entre los candidatos incluso a llegar a la Selección Mexicana o emigrar al fútbol europeo luego de su salida del cuadro tapatío.

El Inmortal Desde Hollywood | ¿Por qué no entró Hugo Sánchez contra Bulgaria?

Te podría interesar: Mazatlán anuncia a su nuevo entrenador para el torneo Clausura 2023

Ante la sorpresa de muchos, Miguel Herrera fue destituido de su cargo y el estratega argentino fue anunciado unos días después en el Volcán Universitario.

Ya con el entrenador sudamericano en el banquillo, en Tigres comienzan a trabajar en el tema de los refuerzos y entre los jugadores que Cocca tiene en la mira, hay cuatro Rojinegros que le gustaría llevarse a la Sultana del Norte, aunque con circunstancias muy diferentes.

Los posibles fichajes de Tigres que llegar desde Altas

Luis Reyes

El “Hueso” fue parte fundamental de los Zorros en la obtención del bicampeonato, pero el regresar a su tierra (Monterrey, Nuevo León) y dar un salto en el tema económico, no serían tan mala opción para el lateral izquierdo y entre las opciones, podría ser la más viable de cara al siguiente torneo.

Julián Quiñones

No solamente a Tigres le gustaría tener en sus filas al atacante colombiano; sin embargo, con la llegada de Diego Cocca y las buenas actuaciones que ha demostrado Julián Quiñones, el estratega argentino buscaría regresarlo a las filas del conjunto norteño, pero la cláusula de rescisión sería un impedimento importante, además que la afición de Tigres y el colombiano no terminaron su relación de la mejor manera por lo que su vuelta al Volcán no sería bien vista por los incomparables.

🤝 Todos a bordo, Profe. pic.twitter.com/hZoAHs0uIc — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) November 17, 2022

Te podría interesar: Favoritos para ser campeón de Qatar 2022, según las casas de apuestas

Aldo Rocha

El capitán de los Rojinegros y líder del conjunto de los Zorros, Aldo Rocha estaría en la mira de los Tigres de la UANL para reforzar el medio campo felino y pelear por un puesto con gente como Guido Pizarro, Rafael Carioca o Juan Pablo Vigón, aunque el costo de su traspaso sería el principal inconveniente del movimiento.

Jeremy Márquez

Canterano de los Rojinegros y promesa del fútbol mexicano a futuro. Jeremy es considerada la última joya del Atlas, pero no ha terminado por consolidarse más allá de su importancia en el bicampeonato de hace algunos torneos, por lo que una salida a Tigres y el aporte económico que este puede dejar no se verían con tan malos ojos en la Madriguera Rojinegra.