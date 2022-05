Fidalgo le exige al América jugar como el más grande

Pese a no ser uno de los elementos con más antigüedad, Álvaro Fidalgo entiende la exigencia del América y —previo al duelo de vuelta de los cuartos de final contra el Puebla— la retransmite entre el resto del plantel.

“América tiene que jugar como el equipo más grande de México, todo lo que no sea eso no servirá. Vamos a jugar como el equipo que somos, intentar no cometer los errores que cometimos antes, eso es lo que vamos a hacer mañana”, dijo el español, en conferencia de prensa.

El volante con pasado en el Real Madrid admitió que, en el primer cotejo de la llave, La Franja presentó una faceta más agresiva de lo que los azulcrema esperaban, aunque descartó que se trate de una sorpresa, porque éstas no existen en la postemporada.

“La Liguilla es un torneo distinto a la fase regular, Puebla venía en una dinámica que no era buena y dieron un partido distinto, salieron a hacer un futbol ofensivo, ser agresivos, hacer las cosas que proponen. La Liguilla son pequeños detalles que hay que tener presentes”, apuntó.

Fidalgo exige pero también toma recaudos

Al tiempo que optó por no menospreciar la causa camotera, el ibérico compartió su expectativa para el encuentro que definirá la serie en el Estadio Azteca. Los escenarios, desde su punto de vista, son múltiples y todos deben ser contemplados para salir del Coloso con el pase a semifinales.





“Hay un gran equipo en frente y se te puede poner por delante. No hay que bajar los brazos y confiar en que, pase lo que pase, hay que darlo todo y estar preparados para todas las situaciones. Nadie dice que no nos puedan hacer uno, hay que hacer nuestro partido y seguir con la dinámica que venimos teniendo. Hay que demostrar que se aprendió de resultados duros y hacer un gran partido en el Azteca”, comentó.

Fidalgo tuvo un rol fundamental durante la gestión de Santiago Solari y también lo ha tenido bajo el mando de Fernando Ortiz. Conocedor de ambos estilos, explicó los contrastes entre los fracasos que marcaron al ‘indiecito’ en fases finales y el momento que buscan aprovechar con el ‘Tano’.

“Las dos primeras liguillas. La vuelta en el Azteca contra Pachuca fue uno de los mejores partidos que dimos en ese torneo, ganamos 4-2, pero nos fuimos. La sensación fue distinta a la que tuvimos contra Pumas, ahí veníamos de perder la final con Monterrey en Concachampions, la dinámica era otra, un momento distinto al que tenemos ahora. Las sensaciones son diferentes, pero como todo en el futbol, las emociones pueden ser traicioneras, hay que seguir haciendo lo que hemos hecho; el ‘Tano’ nos ayudó a recuperar la confianza que no teníamos como grupo y debemos demostrar que estamos muy unidos”, finalizó.