Fidalgo admite que América no se ha adaptado al Estadio Azul

Cuando fijaron al Estadio de la Ciudad de los Deportes —antes Estadio Azul— como sede temporal por la remodelación del Estadio Azteca, los directivos del América imaginaron un inmueble ‘pintado’ de amarillo cada 15 días; sin embargo, esto no ha sucedido y tampoco los resultados los han acompañado.

Preguntado al respecto, previo al Clásico Nacional contra las Chivas, el mediocampista de las águilas, Álvaro Fidalgo, admitió que, todavía, no se han adaptado a las condiciones de su nuevo hogar.

“Fue un cambio grande para todos, ellos (aficionados) y nosotros. Nos estamos habituando a jugar en un estadio nuevo y ellos también. Entiendo que es distinto ir ahí que al Azteca. Estoy seguro de que el sábado van a estar con nosotros, no tengan duda. Nos quedan noches bonitas en este estadio todos juntos, afición y equipo”, indicó.

Te puede interesar: En Cruz Azul no aspiramos a menos que ser campeón: Ángel Sepulved a

Resumen México 0-0 Canadá | Fecha FIFA

Los resultados del América en el Estadio Azul

Antes del choque con el Guadalajara, el América se ubica en la posición 12 de la tabla; en alguna medida, gracias al resultado de su último cotejo: 4-1 adverso frente al Cruz Azul. Lo que ese tropiezo generó fue abordado por el volante español.

“No me gusta decir la palabra crisis, no estamos pasando por el mejor momento. Hablo por el equipo, sentimos bastante vergüenza del último resultado. Viendo el partido, jugamos bien los primeros 40 minutos, fueron los mejores que hizo el equipo en mucho tiempo y el resultado fue malo para nosotros. Buscamos revertir la situación y qué mejor que en un Clásico. Sabemos que no se puede repetir una cosa así”, aseguró.

Acerca del antagonismo con las Chivas y su sentir en torno a dicha institución, el ‘maguito’ concluyó: “No es un partido más. Todo el que es aficionado al futbol sabe de la importancia de los Clásicos, la eterna rivalidad. Uno entra al campo queriendo imponer su escudo sobre el otro. Ellos me dan igual, pienso en mi equipo, entras a la cancha pensando en ganar. Al final, las aficiones lo llevan de otra manera, creo que hay una linda rivalidad y esperemos que el partido del sábado sea bueno para todo el mundo, que sea un buen Clásico, que lo disfrute la gente y nosotros también”.

Te puede interesar: Leyendas de Pumas felicitan al club en su 70 aniversario