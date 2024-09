Leyendas de Pumas felicitan al club en su 70 aniversario

Pumas cumple 70 años de grandes historias. A lo largo de los años se han caracterizado por contar con grandes figuras del futbol mexicano.

Nombres como Luis García, Hugo Sánchez o Cabinho enaltecen la enorme historia de el Club Universidad Nacional. Varias leyendas del club aprovecharon para dejarle un mensaje de felicitación al club en este día tan especial.

“Significa mi casa. Fue mi refugio. Fue el saberme cobijado, el saberme motivado, el saber que un grupo de personas que tenía que ver con dirigencia, con jugadores, con entrenadores, con organización, confiaron en un chavo de 15 años, imberbe, que no entendía nada de la vida ni del futbol y le dieron la posibilidad. Hoy que tengo 55 años y que la pelota ha rodado de forma larga y con mucho tiempo, estamos hablando de casi de 40 años. Sencillamente es mi alma mater, es mi casa, es mi refugio, es mi lugar seguro y sencillamente, si hoy yo puedo estar en los medios de comunicación y tuve una carrera como futbolista profesional durante algunos años, con varias cosas agradables, como selecciones nacionales, Juegos Olímpicos, Mundiales, jugar en Europa, tuvo que ver porque tuve la enorme fortuna de que los Pumas confiaran en mí, me orientaran, me guiaran, me educaran, me hicieran un tipo competente y competitivo y me dieran una misión con la pelota. Por lo cual, Pumas para mí es todo”, dijo Luis García, campeón de liga 90-91.

Campeones que extrañan a Pumas

Otros referentes como Darío Verón, cuatro veces campeón de liga, aprovecharon para hacerle sentir su amor a la institución.

“Para mí Pumas representa garra, esfuerzo, pasión y compromiso dentro y fuera de la cancha. Más que un equipo, es una familia y un pilar de orgullo universitario. Pumas es donde mi corazón siempre está. Que vengan muchos años más de triunfos y gloria”, expresó el ex jugador universitario.

Por otro lado, el propio Miguel Mejía Barón, campeón de campeones 74-75 y como DT campeón de liga 90-91, dejó unas sentidas palabras a la institución.

“Representa una parte fundamental, importantísima en mi vida. Voy a cumplir 80 años y la universidad está conmemorando sus 70 años, muchos de esos años me ha cobijado en varios sentidos esta institución. Primero, como estudiante, soy egresado de la Escuela de Odontología y, después, mi único equipo profesional de futbol como jugador es el equipo de la Universidad. Y después me dio muchas oportunidades, primero como directivo, después como director técnico. Estoy muy orgulloso de la institución, de los colores, de lo que representa, de la importancia que tiene en nuestro país y en el mundo. En el aspecto lúdico y al margen de ese término, ha sido también un un apoyo permanente en el aspecto profesional, porque me ha dado trabajo, siempre he estado muy cerca en algunas épocas de mi vida. El destino me llevó por otros lares, pero he regresado acá y no creo que me pueda mover más. Para mí ha sido una bendición el que la universidad me haya arropado y me haya guiado hasta aquí, hasta estos momentos todavía”, sentenció.

