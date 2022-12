España. ”Messi ya se puede sentar en la mesa de lo grandes”, declaró el técnico mexicano Javier Aguirre luego que el capitán de la selección argentina se proclamara campeona del mundo ante Francia en La Copa del Mundo Qatar 2022.

Titanes | Análisis de la final Argentina vs Francia

En la conferencia de prensa previa al partido de la Copa del Rey del Mallorca ante el Real Unión de Irún, ‘El Vasco’ apuntó, “Jugué contra (Johan) Cruyff, (Franz) Beckenbuer, (Michel) Platini, Zico, y (Diego) Maradona. A éste le vi hacer cosas espectaculares, como a Messi. Sería injusto poner a uno encima del otro. Tienen suerte los argentinos con ambos, y por fastidiar, el que más me gustó en el campo fue Cruyff”, precisó, sonriendo, el ex entrenador de la selección de México. Además ha mencionado a futbolistas de la talla de Alfredo Di Estéfano y Pelé. “A los que nunca vi en vivo”, reconoció.

“Messi es el mejor de la actualidad, de los últimos años”, adjuntó el mexicano.

"Él y Cristiano (Ronaldo) han marcado el derrotero y ha sido un lujo enfrentarlos. Soy un privilegiado de haberlos disfrutado y sufrido. Es la culminación de todo este esfuerzo que ha hecho Lio en su carrera. Le traslado una felicitación personal porque realmente lo aprecio. Es un chico muy modesto, le deseo lo mejor, y sí, pongan ustedes el titular ‘Messi ya se puede sentar en la mesa de los grandes’”, resumió Javier Aguirre.

Con respecto a si la final Argentina-Francia ha sido la mejor en la historia de los mundiales, ‘Vasco’ opinó que sí, “pero de esta época moderna”, matizó.



Argentina vs Francia, la mejor final de la época moderna

“Yo recuerdo la final del 70 entre Brasil 4 e Italia 1 y fue espectacular, pero solo el equipo brasileño. Muy joven vi en blanco y negro la final del 66 Inglaterra-Alemania en la que los ingleses se imponen el tiempo extra por 4-2. Pero probablemente de esta época moderna, creo que ha sido la más atractiva para el espectador, con figuras del futbol como son Leo Messi y Kylian Mbappé, una emergente y otra en absoluto en el ocaso. Sería una falta de respeto ya que Messi ha dicho que quieren seguir jugando, y tiene futbol para ello. Felicito a los dos equipos porque hicieron un partido de esos que hacen afición”, remarcó Javier Aguirre.