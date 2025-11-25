El millonario fondo de inversión que pactaron FIFA y Arabia Saudita

La FIFA anunció un acuerdo histórico que podría transformar la infraestructura deportiva en decenas de naciones alrededor del mundo.

En colaboración con el Fondo Saudí para el Desarrollo, el organismo firmó un memorando de entendimiento para habilitar hasta 1 000 millones de dólares en préstamos preferenciales, destinados a la construcción y renovación de estadios e instalaciones deportivas básicas en países en desarrollo.

El anuncio, realizado en Madrid, marca un paso decisivo para reducir la brecha entre las federaciones con infraestructura avanzada y aquellas que aún enfrentan limitaciones para albergar competiciones de alto nivel.

Un impulso global

El proyecto priorizará a países en desarrollo y federaciones miembro con mayores necesidades, con el objetivo de que puedan invertir en instalaciones deportivas que fomenten el crecimiento económico, generen empleos y amplíen las oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

Según la FIFA, las nuevas infraestructuras no solo buscan mejorar el nivel competitivo, sino convertirse en centros comunitarios que impulsen la educación, la inclusión y la convivencia. Desde estadios multiusos hasta espacios de entrenamiento seguros y modernos, la iniciativa pretende consolidar sedes capaces de cumplir con estándares internacionales.

La FIFA destacó que la economía deportiva representa cerca del 2% del PIB mundial, subrayando su relevancia como motor del desarrollo comunitario, turístico y laboral. Sin embargo, también recordó que, pese a tener 211 federaciones miembro, las desigualdades en infraestructura siguen siendo profundas entre las naciones con recursos avanzados y aquellas con condiciones limitadas.

Infantino: "Un futbol realmente global"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró el acuerdo como una herramienta clave para cumplir la misión del organismo: desarrollar el fútbol en todos los rincones del planeta.

"Muchas federaciones necesitan apoyo adicional para contar con las infraestructuras necesarias para albergar competiciones. Este acuerdo marca un paso decisivo con miras a garantizar que nuestras federaciones dispongan de las instalaciones necesarias para hacer que el fútbol sea realmente global", afirmó Infantino.

Por su parte, Sultán bin Abdulrahman Al-Marshad, director del Fondo Saudí para el Desarrollo, recalcó el papel del deporte como agente transformador:

"El deporte es más que una competición, es un catalizador para el desarrollo y la inclusión. Con esta financiación, ayudamos a los países a aprovechar su potencial y fortalecer a sus comunidades".

Con este acuerdo, FIFA y Arabia Saudita buscan no solo construir estadios, sino cimentar un futuro más equitativo y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones del fútbol mundial.

