¿Se queda? Keylor Navas lanza mensaje tras la ELIMINACIÓN de Pumas en el Apertura 2025

¿Se va o se queda? El guardameta costarricense Keylor Navas, a través de sus redes sociales, publicó un mensaje de compromiso y esperanza a la afición de Pumas, tras la eliminación del equipo en el Apertura 2025 , confirmando su permanencia con los universitarios.

“Hace ya unos días que finalizó un torneo muy especial para mí pero que terminó mucho antes de lo que nos hubiera gustado a todos. Este equipo puede dar más y estoy seguro de que lo vamos a demostrar en el futuro. Es momento de descansar y reponer energías para volver al máximo! GOYA!”, es el mensaje de Keylor Navas, portero de 38 años, que rápidamente se viralizó entre los seguidores felinos.

Con estas palabras, Keylor despejó cualquier duda sobre su continuidad en el equipo y reafirmó su compromiso con el proyecto de Pumas con Efraín Juárez en la dirección técnica.

La llegada del exguardameta del Real Madrid y Paris Saint-Germain generó gran expectativa en la Liga MX , y aunque el desenlace del torneo no fue el esperado, sus números reflejan la importancia que tuvo bajo los tres palos.

¿Cuáles fueron los números de Keylor Navas en el Apertura 2025?

En el Apertura 2025 disputó 16 partidos, acumulando más de 1,400 minutos en cancha, con 44 atajadas registradas y dos penales detenidos. Si bien recibió 19 goles, también logró mantener la portería en cero en momentos claves, consolidándose como líder defensivo y referente para sus compañeros.

La eliminación en el Play In frente a Pachuca dejó un sabor amargo, especialmente porque algunos errores puntuales de Keylor fueron señalados por la prensa y aficionados. Sin embargo, la experiencia y jerarquía de Navas seguirá siendo un activo invaluable para el conjunto universitario, que busca protagonismo en la próxima campaña.

