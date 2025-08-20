Fue una figura de Chivas y ya reveló por qué al Rebaño le va tan mal actualmente: “Está podrido”

Los resultados en Chivas no acompañan a su entrenador Gabriel Milito. Los aficionados en las redes sociales le están advirtiendo sobre una posible salida del club y hasta exjugadores no entienden qué pasa en el Rebaño. Luis García, una exfigura de los rojiblancos y del futbol mexicano, aseguró en su programa en Azteca Deportes que algo pasa en Chivas que el equipo “está podrido” y que necesita un proyecto sólido

Fiel a su costumbre, Luis García resaltó que las cosas en Chivas no están bien. Mencionó que no es culpa del entrenador y que alguien de la directiva debería de salir y decir que se van a arriesgar con lo que trajeron para este semestre. Darle seguridad al equipo. Destacando también, en la mesa a lado de Christian Martinoli, Zague y David Medrano, que los partidos que perdieron no estaban presupuestados. Ahora se le viene un calendario muy complicado al Rebaño con dos clásicos en puerta.

Chivas Chivas suma 8 partidos sin ganar en todas las ediciones en las que ha participado en la Leagues Cup

“Algo pasa en Chivas. No sé cual sea la cultura laboral del Guadalajara, pero algo está podrido en esa cultura laboral. Anselmi le dio vuelta (en Cruz Azul), Jardine, o el Tano y Solari cambiaron la cultura laboral (América) o sea la cultura laboral acaba succionándote como tal. Estamos hablando de la jornada 4, en la 4, madre de Dios que esto en la 4 ya es una hecatombe”, mencionó.

Luis García defiende el proyecto de Milito y pide que se quede

Gabriel Milito, actual entrenador de las Chivas, suma solamente hasta el momento 3 puntos de 15 disponibles. Hay que destacar que en la Jornada 1 no se jugó el partido ante los Tigres por remodelación del Estadio Akron y ahora se disputará el 17 de septiembre. Luis García está consiente que no es momento de cambiar al técnico y se debe de respetar el proyecto.

Un plantel limitado 👀⚽



Chivas no está para competir en la parte alta de la tabla. #ConLosProta pic.twitter.com/Fhb5omKNUL — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 19, 2025

“La bronca con Guadalajara es que se tiene que quedar con algún proyecto por más que te vayas al carajo. Has cambiado el proyecto durante múltiples semestres. Pierdes con Juárez, viene esta ola de rivales complicados. Pase lo que pase se tiene que quedar (Milito) hasta el final del semestre, punto. Milito no es un improvisado. No es que lo trajiste por que dirigió al Atletas Campesinos y es amigo de tal. Como futbolista fue un animal, dale chance”, reitero “El Dr”, como también es conocido.

Chivas tendrá un calendario complicado al enfrentar a los Xolos de Tijuana para la Jornada 6 y de ahí chocará contra el Cruz Azul y posteriormente ante el América en el Clásico Nacional. Se celebrará en la capital del país en el fin de semana patrio, pues el duelo será el sábado 13 de septiembre.