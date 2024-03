Figura defensiva de Dallas Cowboys anuncia su retiro de la NFL

El linebacker de Dallas Cowboys de 28 años, Leighton Vander Esch, anuncia este día su retiro luego de seis temporadas en la NFL porque su cuerpo “no da más”.

“Me doy cuenta de que ya no puedo cumplir con el estándar de excelencia que exige el futbol profesional, digo esto con gran pesar; me retiro médicamente de la NFL. Amo mucho el futbol americano, pero mi cuerpo ya no da más”, escribió el jugador de ascendencia neerlandesa en su carta de despedida.

Leighton se despidió del futbol luego de que los Cowboys anunciaron que no pasó los exámenes médicos debido a persistentes lesiones en el cuello que arrastra desde hace un par de años, las cuales impidieron que Dallas hiciera buena la opción de retenerlo.

“Aprecié cada momento de mi carrera en la NFL, ha sido una gran bendición jugar durante tanto tiempo. Este año las cosas pueden parecer un poco diferentes para mí, pero ahora el único enfoque es ser un gran esposo y padre para mi amada familia”, agregó Leighton.

Vander Esch, una vez seleccionado al Pro Bowl, se retira con 71 partidos jugados, 469 tackleadas, 3.5 capturas, 13 pases defendidos y tres balones sueltos forzados.

Leighton Vander Esch fue seleccionado en la primera ronda del Draft

La carrera del nacido en Riggins, Idaho, comenzó en el 2018 al ser seleccionado por el equipo de la estrella solitaria en el Draft de ese año en la primera ronda.

Su talento fue eclipsado por las lesiones en el cuello que lo aquejaron desde la segunda temporada en la liga; el equipo trató de proteger su cuello con un collar que sobresalía por detrás del casco en cada partido.

En el 2019 se sometió a una cirugía para corregir un problema en un nervio en la zona, lo que le hizo abandonar la temporada de forma prematura. Un año después sólo jugó 10 partidos por una fractura en la clavícula.

En el 2022, otra lesión, ahora por un aguijón en el cuello, le costó perderse cuatro juegos. Estos problemas continuaron la temporada pasada en la que sólo jugó cinco partidos.

Jerry Jones lamenta el retido de Leighton Vander Esch

Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys lamentó el retiro del joven jugador.

“Rara vez te encuentras con un jugador como Leighton; su pasión y amor por el juego eran contagiosos. Desde que llegó marcó la diferencia. Extrañaremos profundamente su valor, dureza, motivación, determinación y coeficiente intelectual futbolístico”, afirmó Jerry Jones.