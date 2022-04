Figura de los Diablos, Iván Terrazas, anuncia su retiro

El icono de los Diablos Rojos del México, Iván Terrazas anunció este martes en el Estadio Alfredo Harp Helú, que se retirará del beisbol en esta temporada 2022, teniendo como último partido, el que se celebrará el martes 26 de abril en la casa de los escarlatas.

El beisbolista es uno de los peloteros más queridos en la novena escarlata, pero ante su veteranía y pensando en darle cabida a las nuevas generaciones, además de darle el tiempo a su familia, el pelotero ha decidido retirarse.

Iván Terrazas, deja el beisbol profesional

“He tomado esta decisión que ha sido bastante difícil. Es una decisión que he analizado desde hace varios meses, pensando en qué es lo que sigue, y con una sonrisa en mi cara me siento satisfecho de lo que a través de los años hemos logrado. Estoy feliz de estar con esta familia porque este equipo es eso. Hace tiempo lo dije, no me imaginaba retirarme con otro equipo, con otros colores. Es muy grande el poder estar aquí dando este paso usando estos colores”.

La fecha del retiro de Iván Terrazas

Iván iniciará la Temporada 2022 en el roster del equipo, pero será hasta el primer juego de la ‘Pandilla Escarlata’ en el Estadio Alfredo Harp Helú frente a los Mariachis de Guadalajara, donde entrará al diamante para ver acción y al final, retirarse en definitiva del Rey de los Deportes.

La relación de Diablos e Iván Terrazas

El capitalino arribó a la ‘Pandilla Escarlata’ en la Temporada 2008, año en el que arrancó una historia que actualmente suma 13 campañas con los Diablos, en las que le tocó levantar dos campeonatos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), siendo además reconocido como ‘Capitán’ a partir del 2015.

“Es una emoción muy grande dar este paso porque he pasado 13 temporadas con los Diablos. Aquí he hecho muchos amigos, he ganado títulos, en fin, han sido cosas muy grandes las que viví con esta camisola. Me siento muy satisfecho de haber llegado hasta este punto”, recalcó el toletero.

Iván Terrazas será asesor en Diablos

Iván no se apartará de Diablos , pues se integrará a la oficina deportiva del equipo como Asesor Deportivo, donde trabajará en conjunto con Jorge del Valle, Gerente Deportivo, y Miguel Ojeda, Director Deportivo.

Terrazas con los escarlatas ha jugado en 995 encuentros, en los que ha pegado mil 139 imparables, produciendo 592 carreras, anotando 573. Esos números le permiten presumir un alto .332 de porcentaje de bateo con esta novena.