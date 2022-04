Jorge Cantú anuncia su retiro del beisbol; jugará su última temporada

“Me les voy, llegó la hora”, indicó el beisbolista Jorge Cantú este lunes en el Estadio Alfredo Harp Helú, para anunciar que se retira del beisbol profesional, luego de 24 temporadas.

A los 40 años de edad, ‘El Bronco’ explicó que aunque se siente aún con facultades físicas y atléticas, además de deportivas, está convencido de que llegó la hora de “colgar los spikes” y cerrar este capítulo en su vida.

Familia, motiva el retiro de Jorge Cantú

El beisbolista mexicano Jorge Cantú, quien debutó en 1999 como profesional en las sucursales de Tampa Bay, en el equipo Devil Rays, sostuvo que en primera instancia, el retiro está motivado en querer pasar tiempo con su familia.

Explicó que tras 11 años de matrimonio en los que ha procreado a tres hijos, no ha podido darles el tiempo que él quisiera, por estar de lleno en el beisbol.

“A veces me preguntan que si ahora si estaré con ellos”, comentó Cantú, haciendo referencia a esa necesidad de pasar tiempo con su familia y con su esposa.

Condición física, segundo motivo para retirarse

Acotó que un segundo motivo para dejar el beisbol, es un cansancio que es complicado de explicar, porque aunque se siente entero y con facultades deportivas para jugar, el haberse entregado al deporte de alto rendimiento por más de dos décadas, le ha acumulado un agotamiento.

“Las rutinas te sobrepasan, el vaso está lleno y se derrama poco a poco. No es que ya no quiera tener un juego, solo que se satura mucho. Vengo aquí como si fuera el primer día de mi carrera y luego terminó y mi mente me dice ‘ya’, es un cansancio que no puedo explicarlo”.

Hubiera querido jugar más tiempo con Diablos

Jorge Cantú recalcó que en Diablos se ha sentido tan arropado y a su vez motivado en el beisbol, que hubiera querido jugar por más años, no solo tres temporada, sino ocho años.