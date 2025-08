Fue figura de Rayados, luego cayó hasta segunda división y su precio está por los suelos: hoy no tiene equipo

Luis Guillermo Madrigal es el futbolista con pasado en Rayados que hoy se encuentra sin equipo, además de tener un precio extremadamente bajo. Monterrey se está preparando para enfrentar a Cincinnati FC por la Leagues Cup , pero en el presente, el delantero centro de 32 años está atravesando un momento totalmente distinto, ya que ningún equipo de Primera División lo ha buscado en este mercado de fichajes.

Tras haber jugado una temporada entera en el Panachaiki de Grecia, Madrigal quedó libre del club en este mismo mes de julio luego de que la directiva no le haya ofrecido renovar su contrato. Según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, el precio actual de Luis Guillermo es de 175 mil euros, siendo el más bajo de toda su carrera. Por otro lado, Nelson Deossa es un futbolista que podría salir de Rayados .

Getty Images Luis Madrigal se formó en Rayados y hoy no tiene equipo

¿Cómo fue la carrera de Luis Guillermo Madrigal hasta hoy?

El delantero mexicano se formó en las divisiones juveniles de Rayados, hasta que en el año 2013 tuvo su debut en Primera División. Sin embargo, nunca pudo asentarse del todo en el primer equipo, por lo que la directiva lo cedió a varios equipos de la Segunda División como por ejemplo el Atlante, Mineros de Zacatecas, Oaxaca, entre otros.

Resulta que en el año 2020, Monterrey finalmente se desprendió de Luis Guillermo Madrigal y este fue fichado por el Salamanca CF del ascenso español. Pasó por otros equipos del futbol mexicano como Venados FC, Querétaro y Correcaminos, hasta que en el año 2023 decidió probar suerte en el futbol de El Salvador, tras fichar por el CD FAS.

Su aventura en territorio salvadoreño duró menos de 8 meses, para luego fichar por el Sporting FC de Costa Rica, equipo en el que jugaría hasta julio de 2024. A partir de allí, jugó para el Panachaiki de Grecia, pero tras no ser tenido en cuenta para esta temporada, quedó libre y hasta la fecha, ningún equipo se ha interesado en su fichaje.

¿Cuáles son los números de Luis Guillermo Madrigal en Rayados?

Guillermo Madrigal jugó varios años en Rayados, donde su mejor nivel lo demostró en las divisiones juveniles. En el equipo Sub 20, disputó 50 partidos donde logró anotar 22 goles, siendo una de las figuras del equipo. Sin embargo, en Primera División jugó 82 partidos, anotando 20 goles y repartiendo una asistencia. Si bien no son números malos, no bastaron para convencer a la directiva de ‘La Pandilla’.