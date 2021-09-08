Filtran el plan del PSG para convencer a Mbappé de renovar

PSG vio cerca la salida de Kylian Mbappé en el último mercado de fichajes. El delantero francés pidió al club que lo dejara salir y el Real Madrid hizo varias ofertas al equipo parisino pero todas fueron rechazadas.

Es por eso que el equipo de Nasser Al Khelaifi no se rendirá en su intento de mantener a Kylian Mbappé en la plantilla. El contrato del delantero termina en junio del 2022, por lo que podría negociar con cualquier equipo a partir de enero.

Mientras su futuro podría estar ya prácticamente amarrado con el Real Madrid, el PSG tiene un plan de 7 pasos para que Mbappé decida seguir en el equipo. Los parisinos tienen tres meses para lograr su cometido y renovar a uno de sus mejores jugadores.

Te puede interesar: Benzema aseguró que Mbappé jugará en el Real Madrid

El plan para renovar a Mbappé

De acuerdo a información de MARCA, el PSG hará valer todos los recursos que tenga. Cabe recordar que ya le ha lanzado dos propuestas de renovación a Mbappé pero no ha tenido éxito y ahora sí, pondrá en marcha todo.

Por eso lo primero será una nueva oferta de dos temporadas que mejorará la oferta económica de la última ocasión. Posteriormente el PSG hará uso del "poder de la seducción" que puedan tener tanto Neymar como Lionel Messi, pues a Mbappé le interesa la idea de hacer historia en un tridente con ellos.

Soccer Football - Paris St Germain Training and Press Conference - Ooredoo Training Centre, Saint-Germain-en-Laye, France - August 28, 2021 Paris St Germain’s Lionel Messi and Kylian Mbappe during training REUTERS/Sarah Meyssonnier|SARAH MEYSSONNIER/REUTERS

Y cuando decimos que el PSG usará todo lo que tenga en sus manos, nos referimos a que Emmanuel Macron, presidente de Francia también estará involucrado. De acuerdo a la misma fuente, el mandatario no sólo ha hecho pública su petición de que Mbappé siga en el equipo, sino que mantiene contacto directo con él.

Macron jugará un papel importante para la continuidad de Mbappé, mientras que el PSG buscará involucrarse en los proyectos personales del jugador, como las iniciativas sin fin de lucro en las que participa y copiará lo que hizo con Neymar, cuando el brasileño se convirtió en embajador del Banco Nacional de Qatar.

Finalmente, el propio Al Khelaifi se encargará de retomar la relación con la familia de Kylian Mbappé. Esos serán los pasos a seguir para que el delantero se mantenga en el club parisino y se olvide de su sueño de jugar en el Real Madrid.

Te puede interesar: Real Madrid no pudo con Mbappé, ahora va por Haaland