Filtran supuesta foto del ‘Chicharito’ Hernández bebiendo en un antro tras anotar con Chivas

En este Clausura 2024, las Chivas de Fernando Gago alcanzaron las seis victorias tras imponerse 3-2 a Puebla en casa.

El Rebaño se fue encima en el marcador hasta terminar 3-0, pero en los últimos minutos, la Franja logró recortar distancias para quedarse a tan sólo un gol de la igualada.

En este mismo partido, Javier Hernández marcó su primer gol desde su regreso al conjunto rojiblanco; seis partidos se tardó ‘Chicharito’ en poder regresar a cuota goleadora en el equipo de sus amores.

Con base en esto, se rumora que CH14 habría decidido festejar en grande el haber marcado un gol con Chivas, pues en redes sociales circuló una fotografía de un sujeto ingiriendo un trago de una bebida alcohólica directamente de la botella, supuestamente en un centro nocturno en Guadalajara.

Tras circular dicha fotografía, los aficionados del Rebaño saltaron en su defensa, con el argumento de que está en su tiempo libre y que seguramente no tendrían entrenamiento al día siguiente, por lo que no veían problema alguno en su acción. Además, otro de los factores que causó polémica, fue que la fotografía fue publicada por un aficionado del Atlas.

A pesar de los rumores que se han corrido, no se sabe con certeza si el sujeto de la fotografía es Chicharito, pues por el ángulo no se puede distinguir si es o no es él.

El gol de Chicharito Hernández con Chivas

En el Estadio Akron, Chivas dominó el partido ante los Camoteros hasta los últimos minutos, que fue cuando la escuadra visitante hizo de las suyas para marcar dos goles.

Pero el propio Hernández fue el encargado de inaugurar el marcador en el minuto 34, cuando recibió un pase filtrado del Piojo Alvarado que recibió con derecha y remató con zurda para así vencer a Jesús Rodríguez y marcar su primero en su nueva etapa con el Rebaño.

Después de él, los anotadores fueron Erick Gutiérrez y el mismo Alvarado, antes de que Diego de Buen y Alberto Herrera recortaran distancias para la Franja.