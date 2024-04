La reacción del Tano Ortiz tras enterarse que ya jugó Lionel Messi

La Máquina de Cruz Azul regresó a la victoria luego de derrotar 2-1 al conjunto de Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, con doblete de Uriel Antuna y un Rayados que salió con cuadro alternativo ya que disputará el miércoles la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf en contra del Inter de Miami, previo al Clásico Regio.

Fernando Ortiz no quiso entrar en detalles sobre Messi

El objetivo de Cruz Azul en el Clausura 2024

Tras darse a conocer que Lionel Messi ya tuvo minutos en la MLS y que es prácticamente un hecho que jugará en contra de Rayados, Fernando Ortiz no quiso entrar en detalles y aseguró que hasta que no sea oficial la participación del astro argentino no dará más detalles.

Te puede interesar: Los elogios de Martín Anselmi para Uriel Antuna luego de su doblete

“No puedo hacer planificación sino sé si va a jugar (Messi) nosotros vamos a prepararnos para enfrentar al Inter de Miami”, mencionó el “Tano” en conferencia de prensa.

Después de Cruz Azul, ahora pensar en el Inter

Sobre el resultado en el estadio Azul, Fernando Ortiz mencionó que lo analizará en las próximas horas y a partir de este domingo ya cambian el chip y sólo piensan en el juego frente al Inter de Miami.

“Lo analizaremos puertas adentro, cómo están las situaciones que nos están preguntando y apuntamos a las dos competiciones. Estábamos enfocados en el resultado de hoy, lo que sucedió contra el rival del miércoles era otro partido, teníamos puesto el chip en este partido, ya después pensamos en el otro que viene”, puntualizó el estratega argentino.

Te puede interesar: Volvimos a competir como a mí me gusta: Martín Anselmi tras triunfo de Cruz Azul

Con este resultado Rayados se queda en segundo lugar con 28 puntos y 8 triunfos, mientras que Cruz Azul subió al cuarto sitio con 26 puntos y las mimas victorias que los de la Sultana del Norte.