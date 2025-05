Con Sergio Ramos, filtran uniforme de Rayados para el Mundial de Clubes 2025

Si bien Monterrey ya se encuentra eliminado del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, el conjunto de Rayados tiene otra competencia en puerta para el verano: el Mundial de Clubes.

El certamen que se disputa del 14 junio al 13 de julio y tal parece que la escuadra de ‘La Pandilla’ ya tiene nuevo uniforma para encarar la competencia en la que comparten el Grupo E junto al Inter, River Plate y Urawa Red Diamonds.

Luego de que se hiciera oficial la salida de Martín Demichelis tras la eliminación de Monterrey en la presente campaña de la Liga BBVA MX, el equipo busca entrenador, mismo que va a dirigir al cuadro de Nuevo León en el torneo internacional en el que Rayados ya ha generado opiniones divididas luego de que se filtrara la camiseta que usarían en el certamen a jugarse en Estados Unidos.

Y es que en redes sociales ya circulan fotos de la nueva playera. Con Sergio Ramos como modelo, el jersey que se puede apreciar es en color rosa, algo distinto ya que rompe con los colores tradicionales del equipo.

