Final América-Toluca: la ruta para llegar más rápido al Estadio Ciudad de los Deportes

La ruta para llegar más rápido al Estadio Ciudad de los Deportes depende del punto de partida , pues varía si es del Centro o Norte de la CDMX.

, pues varía si es del Centro o Norte de la CDMX. Debido al tráfico que habrá por este evento deportivo es recomendable salir con anticipación y no morir en el intento para disfrutar de la Gran Final: América contra Toluca

El Estadio Ciudad de los Deportes se ubica en la colonia que lleva el mismo nombre, en la alcaldía Benito Juárez, y está a un costado de la Plaza de Toros La México , considerado el coso más grande del mundo. Debido a la magnitud del evento deportivo es muy seguro que se registre un tráfico denso por la zona, por lo que es recomendable salir con anticipación y tomar las siguientes rutas. Si tu punto de partida es el Centro de la Ciudad de México (CDMX), lo recomendable es tomar el viaducto Miguel Alemán hacia el poniente, en salida a Insurgentes Sur, para después avanzar por la calle Carolina y la Indiana, donde se encuentra el inmueble que albergará la Gran Final del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX.

Unplash Para llegar más rápido al Estadio Ciudad de los Deportes es recomendable utilizar Google Maps para conocer los tiempos reales

En caso de que tu punto de partida sea desde el norte de la CDMX, como Polanco y Reforma, la ruta más rápida es tomar Periférico Sur. Mientras que de la zona sur; es decir, Coyoacán y Tlalpan, lo recomendable es usar Insurgentes Sur, hacia el norte. En tanto, los aficionados del América o Toluca de Santa Fe y Observatorio se recomienda tomar el Viaducto o Periférico. No obstante, un tip para no quedar varado en el tráfico es usar Google Maps u otras aplicaciones de mapas, para verificar las distancias y el tiempo estimado real. Cabe mencionar que el Estadio Ciudad de los Deportes no cuenta con un estacionamiento cercano, por lo que debes llegar con anticipación para hacerlo en colonias aledañas o parquímetros.

América o Toluca ¿Quién se coronará en el Clausura 2025?

Mientras que América buscará hacer historia al consagrase tetracampeón de la Liga BBVA MX, Toluca buscará levantar el título después de 15 años, pues no lo hace desde el Bicentenario 2010, cuando venció a Santos Laguna en una dramática serie de penales. Las Águilas avanzaron por cuarta ocasión consecutiva a la final después de volver a eliminar a Cruz Azul en semifinales. En tanto, los Diablos Rojos hicieron lo propio ante Tigres, equipo al que superaron de principio a fin. El partido de ida se disputará este jueves en punto de las 8 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. Si quieres ver la final América-Toluca, no te la pierdas por la señal de Azteca 7, Azteca Jalisco y la App Oficial de Azteca Deportes.