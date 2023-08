La final mexicana que aún podría darse en la Leagues Cup

Este domingo 6 de agosto comenzarán los octavos de final de la Leagues Cup con el encuentro entre Inter Miami, con sus estrellas Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, enfrentando al equipo de Dallas.

Solo cinco equipos de la Liga BBVA MX se encuentran vivos en el torneo. América, Toluca, Rayados, Tigres y Querétaro son los equipos que buscan llevarse el trofeo de ganador y aunque las posibilidades para que se realice una final con dos equipos mexicanos es mínima, todavía existe esa posibilidad.

En una parte de la llave se encuentras Toluca, América, Rayados y Tigres, uno de estos dos últimos será eliminado ya que se enfrentan entre sí, mientras de la otra parte de la llave están los Gallos Blancos de Querétaro.

Te puede interesar: El equipo más goleador de la Leagues Cup y es mexicano

Para que se dé está final soñada para la liga mexicana, Querétaro debe vencer al New England Revolution en octavos, para luego en los cuartos de final eliminar al que resulte ganador del duelo entre Philadelphia Union y New York Red Bull. Y en semifinales dar cuenta del sobreviviente de Inter Miami, Dallas, Charlotte y Houston Dynamo.

Del otro lado, es menos difícil que un equipo mexicano pueda llegar al encuentro final, ya que de los ocho que quedan, cuatro son mexicanos y cuatro de la MLS.

De la Major League Soccer se encuentran el LAFC, Real Salt Lake, Minnesota United y Nashville.

Te puede interesar: Piden que la Leagues Cup también se juegue en México

O sea, las únicas posibilidades de una final de la Leagues Cup entre mexicanos sería Querétaro vs América, Querétaro vs Toluca, Querétaro vs Monterrey o Querétaro vs Tigres.

Fecha y hora de los partidos de octavos de final de la Leagues Cup

FC Dallas vs Inter Miami - Domingo 6 agosto - 19:30 hrs - Estadio Toyota de Texas

Philadelphia Union vs New York Red Bull- Lunes 7 agosto - 17:30 hrs. - Subaru Park

Querétaro vs New England Revolution - Lunes 7 agosto - 18:00 hrs. - Gillette Stadium

Charlotte vs Houston Dynamo - Lunes 7 agosto - 20:00 hrs. - Shell Energy Stadium

América vs Nashville - Martes 8 agosto - 18:00 hrs. - Geodis Park

Toluca vs Minnesota - Martes 8 agosto - 18:30 hrs. - Allianz Field

Tigres vs Monterrey - Martes 8 agosto - 20:00 hrs. - Shell Energy Stadium

LAFC vs Real Salt Lake - Martes 8 agosto - 20:30 hrs. - BMO Stadium