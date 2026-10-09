Finales de Conferencia MLB: ¿Cuándo inician y qué equipos accedieron?

¿Estás listo para un fin de semana lleno de dinamismo y diversión en el diamante? Las Finales de Conferencia de la temporada 2026 de la MLB siguen su curso, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer todos los detalles respecto a lo que sigue en las Grandes Ligas.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Después de una campaña regular que dejó bastantes sorpresas en el campo, la realidad es que las Series Divisionales no se han quedado atrás a través de resultados que nadie esperaba, por lo que aquí conocerás más respecto a lo que la MLB presentará en sus Finales de Conferencia.

¿Quiénes son las escuadras que llegaron a las Finales de Conferencia?

Lo primero a tener en cuenta es que la Serie Mundial de Beisbol se disputará a finales de este mes, por lo que estamos cerca de arribar a la mejor etapa de las Grandes Ligas. Y, como era de esperarse, poco a poco se vislumbran a los candidatos principales a llegar a este juego.

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Good night, LA. See you in the NLCS. https://t.co/dq4BN1NNTg — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 8, 2026

En esencia, el candidato número uno hasta ahora son los Brewers, institución que fue la única en superar la barrera de las 100 victorias en la temporada y que, por tal motivo, entiende lo importante que es tener regularidad en el diamante para ser trascendente en la MLB 2025.

En segundo apartado se vislumbran los Dodgers de Los Ángeles, institución que llega a estos playoffs como los actuales bicampeones de las Grandes Ligas y que tienen en Shohei Ohteni al mejor jugador de este deporte. Finalmente, otras instituciones que podrían sorprender son los Rays y los Guardians.

¿Cuándo se disputará el primer juego de las Finales de Conferencia de la MLB?