Series de Campeonato MLB 2026: ¿A qué hora es el Juego 2 de HOY martes 13 de octubre?

Se trata, sin duda, del momento más intenso, deseado y esperado por los aficionados de las Grandes Ligas a nivel internacional. Las Finales de Conferencia de la MLB finalmente están aquí, motivo por el cual es preciso conocer todos los detalles respecto a lo que ocurrirá este día.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Será durante este miércoles 13 de octubre que la MLB presente el Juego 2 correspondiente a las Finales de Conferencia de la Liga Americana después de lo ocurrido en los últimos dos días, por lo que es preciso que conozcas quiénes se enfrentarán y a qué hora será este juego.

¿Qué equipos llegaron a las Finales de Conferencia de la MLB?

La MLB no tuvo sorpresas mayúsculas esta temporada a diferencia de lo que ocurrió en las pasadas y, de hecho, los equipos que más regularidad mostraron a lo largo de la campaña fueron los que llegaron a esta instancia, lo cual habla del impacto de sus victorias en el diamante en los últimos meses.

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En la Liga Nacional, por ejemplo, fueron los Brewers y los Dodgers quienes lograron su arribo a estas Finales de Conferencia al ser los mejores establecidos en su Liga, motivo por el cual se espera una serie de alarido entre dos instituciones favoritas al título de la MLB.

Del otro lado de la moneda se encuentra la Liga Americana, misma que vivirá hoy martes el Juego 2 de las Series de Campeonato. Aquí, los Rays de Tampa Bay buscarán demostrar por qué son favoritos a llegar a la Serie Mundial enfrentando a unos Guardians que lograron derrotar en la fase anterior a los White Sox.

¿A qué hora es el Juego 2 de la Liga Americana de la MLB hoy martes?