Finalissima 2026: Argentina y España se perfilan para un duelo histórico en Doha

Aunque la FIFA aún no lo anuncia oficialmente, desde España aseguran que la intención es clara: la Finalissima 2026 entre Argentina, campeona de América, y España, campeona de Europa, se disputaría el viernes 27 de marzo de 2026.

Y no sería en cualquier sede, sino en una que trae recuerdos imborrables para los dirigidos por Lionel Scaloni: la ciudad de Doha, donde la Albiceleste levantó la Copa del Mundo en 2022.

La clasificación de España al Mundial 2026, destrabó todo

Originalmente, el duelo tenía como fecha tentativa el sábado 28 de marzo, pero se adelantaría un día para ajustarse al calendario internacional. Esta decisión solo podía concretarse si España aseguraba su boleto al Mundial 2026, algo que sucedió este martes tras empatar con Turquía.

Con ese resultado, el equipo de Luis de la Fuente cerró invicto su grupo de las Eliminatorias Europeas y confirmó su clasificación a la Copa Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Aunque existe la posibilidad de llevar el partido al continente americano, y Estados Unidos aparece como opción secundaria, todo apunta a que Doha sigue siendo la candidata ideal.

El calendario de la FIFA contempla una ventana de juegos del 23 al 31 de marzo, y una segunda entre el 1 y el 9 de junio destinada solo a amistosos, lo que descarta una Finalissima en ese mes.

Messi, Yamal y un choque de generaciones

Con Lionel Messi encabezando a Argentina y el joven fenómeno Lamine Yamal brillando con España, la Finalissima promete ser un espectáculo mundial. Ambos equipos figuran entre los principales candidatos a ganar el Mundial 2026, por lo que este partido no solo será un trofeo más, sino también una radiografía del poderío de dos selecciones que llegan con planteles de élite.

España llega reforzada por su título en la Eurocopa 2024, donde venció a Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín. Argentina, por su parte, terminó como líder de las Eliminatorias Sudamericanas, confirmando que sigue en la élite del futbol mundial.

La última edición de la Finalissima se jugó en 2022, con Argentina goleando 3-0 a Italia en Wembley. La Albiceleste es la máxima ganadora del torneo con dos títulos, seguida por Francia con uno. Desde su regreso en 2022, esta cita intercontinental parece haberse instalado definitivamente en el calendario del futbol mundial.

Con dos potencias cara a cara y un escenario cargado de historia, el mundo del futbol espera uno de los duelos más atractivos rumbo al Mundial 2026.

