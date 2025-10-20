ESTALLAN en la Fiorentina contra Santiago Giménez: “Estuvo 20 minutos en el suelo y ni siquiera lo tocaron”

En la séptima jornada de la Serie A el Milan se impuso 2-1 a la Fiorentina en el Estadio San Siro con lo que los rossoneri se convirtieron en líderes de la actual temporada.

La victoria se dio con un Rafael Leao encendido que marcó los dos tantos; el de la igualada al 63 y en el 86 el que terminó por darles la victoria.

La polémica de Santiago Giménez contra la Fiorentina

Justo la segunda anotación del atacante portugués fue a través del punto penal y la falta fue justamente tras una acción en la que Santiago Giménez, delantero mexicano, se adentró al área rival y Fabiano Parisi le chocó, por lo que la decisión arbitral fue marcar la pena máxima.

Al término del partido, la Fiorentina estalló ante lo que consideran una decisión injusta. Su director deportivo, Daniele Pradè, calificó el penalti como “escandaloso”, subrayando que “Giménez estuvo veinte minutos en el suelo y ni siquiera lo tocaron”.

Por su parte, el entrenador de la Fiorentina, Stefano Pioli, también criticó la jugada al señalar que la intervención del VAR fue “incentivar la simulación” y que no se trató de un fallo claro y evidente, lo que bajo los protocolos del VAR impediría la revisión.

Desde la prensa italiana también hubo división: algunos expertos opinan que aunque puede haber habido un contacto, el árbitro y el VAR tal vez se extralimitaron en la revisión, al considerar que la jugada no evidenciaba una infracción “clara y obvia” como para cambiar la decisión original.

Santi Giménez y el Milan ya son líderes de la Serie A

Con la victoria, el Milan alcanzó 16 puntos y se situó como líder en solitario de la Serie A, desplazando a su inmediato perseguidor y máximo rival el Inter.

Del otro lado, la ‘Fiore’ se queda con apenas tres unidades tras siete jornadas transcurridas, por lo que se mantienen afianzados en la zona de descenso, lo que aumenta la presión sobre su plantilla y cuerpo técnico, especialmente después de un ataque de forma directa al arbitraje.

