Shaggy aparece en la película de Five Nights at Freddys

La anticipada película basada en el icónico videojuego de terror Five Nights at Freddys está programada para su estreno el próximo 27 de octubre, tanto en los cines como en la plataforma de streaming Peacock, los fanáticos se preparan para sumergirse en una experiencia aterradora que explora el lado oscuro de un antiguo restaurante de pizzas para niños.

Recientemente, este filme ha revelado un nuevo tráiler que ofrece una visión más detallada de cómo los siniestros animatrónicos interactúan y aterrorizan a los personajes principales. A medida que la tensión se intensifica, uno no puede evitar preguntarse quiénes sobrevivirán a esta pesadilla.

Lo que hace aún más emocionante a este largometraje es su elenco estelar, compuesto por caras familiares que han dejado huella en otras producciones, entre ellos, destaca Matthew Lillard, conocido por dar vida a Shaggy en las adaptaciones de live action de "Scooby-Doo". Su presencia añade un atractivo adicional para los fans de ambos mundos del entretenimiento.

El elenco de "Five Nights at Freddy's"

Josh Hutcherson asume el papel de Mike Schmidt, con una trayectoria que abarca desde "Zathura" hasta "Los juegos del hambre: Sinsajo" y "Viaje al centro de la Tierra".

Matthew Lillard interpreta a William Afton, y su legado actoral incluye títulos como "Scooby-Doo 2: Monstruos sueltos", "13 fantasmas" y "Scream".

Elizabeth Lail da vida a Vanessa Monroe, habiendo participado en películas como "Si tuviera 30", además de ser reconocida por su trabajo en la serie "You" y "La hora de tu muerte".

Este elenco de destacados actores agrega profundidad y autenticidad a los personajes, prometiendo llevar la trama a nuevas alturas de terror y suspense. "Five Nights at Freddy's" no solo promete sumergir a los espectadores en una experiencia única, sino que también presenta la oportunidad de redescubrir a actores que han dejado su marca en múltiples géneros cinematográficos.

Prepárate para una experiencia cinematográfica que trasciende el mundo virtual y cobra vida en la gran pantalla. Deja que el miedo y la intriga te guíen a través de los oscuros pasillos de "Five Nights at Freddy's", donde lo inesperado aguarda en cada rincón.