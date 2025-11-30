deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

Rey Fénix reveló un secreto de WWE que pocos conocen; estas fueron sus declaraciones

Rey Fénix está siendo uno de los mexicanos que están sacando la casta en WWE, por ello sus palabras sorprendieron a varios. Esto dijo el nacido en Ecatepec.

rey-fenix-revelo-secreto-wwe-estas-fueron-declaraciones-pb-notas
Crédito: Instagram/@reyfenixmx
Pablo García - Marktube
Lucha Azteca
Compartir

Aunque el fichaje de Penta fue el que causó más ruido mediático, los fanáticos de hueso colorado entienden que Rey Fénix es parte vital en del desarrollo de su hermano. Ante eso, su arribo a SmackDown tenía el propósito de no juntarles, al menos al inicio de su etapa con WWE. Pero en el caso del menor de los Lucha Brothers, reveló un secreto de la empresa que sorprendió a muchos. Esto es lo que dijo.

¡Increíble falla de Paulinho! Toluca perdona | Toluca vs Juárez | Cuartos de Final Vuelta

¿Qué secretó reveló Rey Fénix sobre WWE?

Aunque en estos momentos hay algo de incertidumbre sobre el futuro en el inicio de las peleas por parejas que intenta hacer WWE en AAA, Rey Fénix ha sido constante en sus apariciones en la marca azul. Sin embargo, reveló algo impresionante de lo que fue su debut en Wrestlemania, pues básicamente le dijeron a la mera hora que debía pelear en el evento más grande de la lucha estadounidense.

“Estaba en el hotel esperando el coche para ir a la conferencia. Así que, allá, como a las 11 de la mañana, alguien se me acercó y me preguntó: Oye, ¿tienes tu equipo?. Le dije: No, solo tengo el de la conferencia. Me dijeron: Bueno, entonces lo necesitas porque tienes que luchar esta noche en WWE”.

Y es que su aparición ante Chad Gable se dio ante la baja por lesión de Rey Mysterio: “No tuve oportunidad de subir al ring antes del show. No tuve oportunidad de subir al escenario. No tuve oportunidad de nada... Cuando hice mi entrada, fue la primera vez en el día que vi el escenario, la arena; no había tenido oportunidad de hacerlo antes. Así que fue muy impresionante para mí”.

¿Qué pasará con Rey Fénix y los Lucha Brothers en Guerra de Titanes?

Una de las grandes apariciones del evento que cerrará el año en la triple estelar tenía a los Lucha Brothers como el platillo principal, pero ante la lesión de Penta 0 Miedo parece que habrá cambios con ello. El atractivo de los Gringos Locos (El Grande Americano y Dominik) es muy fuerte como para desperdiciarlo. Ante eso, no sonaría a locura que Rey Mysterio tome el lugar de Penta para esa velada, pues cerraría el ciclo del primer año de Rey Fénix en WWE.

@luchalibreaaa

En Guerra de Titanes el 20 de diciembre, serán los Lucha Brothers vs. Los Gringos Locos 2.0. 🔥

♬ sonido original - Lucha Libre AAA

Una lesión de Rey Mysterio le abrió la oportunidad para los grandes planos y el regreso estelar de Rey Mysterio le permitiría pelear ante dos de los rostros más mediáticos en el entorno mexicano: el Sucio Dom y El Grande Americano. 

LO MÁS DESTACADO DE LUCHA AZTECA | Notas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Pablo García - Marktube

Te Recomendamos

bue demon jr deja hospital
Lucha Azteca
Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico
Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
×
×