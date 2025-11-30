Rey Fénix reveló un secreto de WWE que pocos conocen; estas fueron sus declaraciones

Aunque el fichaje de Penta fue el que causó más ruido mediático, los fanáticos de hueso colorado entienden que Rey Fénix es parte vital en del desarrollo de su hermano. Ante eso, su arribo a SmackDown tenía el propósito de no juntarles, al menos al inicio de su etapa con WWE. Pero en el caso del menor de los Lucha Brothers, reveló un secreto de la empresa que sorprendió a muchos. Esto es lo que dijo.

¿Qué secretó reveló Rey Fénix sobre WWE?

Aunque en estos momentos hay algo de incertidumbre sobre el futuro en el inicio de las peleas por parejas que intenta hacer WWE en AAA, Rey Fénix ha sido constante en sus apariciones en la marca azul. Sin embargo, reveló algo impresionante de lo que fue su debut en Wrestlemania, pues básicamente le dijeron a la mera hora que debía pelear en el evento más grande de la lucha estadounidense.

“Estaba en el hotel esperando el coche para ir a la conferencia. Así que, allá, como a las 11 de la mañana, alguien se me acercó y me preguntó: Oye, ¿tienes tu equipo?. Le dije: No, solo tengo el de la conferencia. Me dijeron: Bueno, entonces lo necesitas porque tienes que luchar esta noche en WWE”.

Y es que su aparición ante Chad Gable se dio ante la baja por lesión de Rey Mysterio: “No tuve oportunidad de subir al ring antes del show. No tuve oportunidad de subir al escenario. No tuve oportunidad de nada... Cuando hice mi entrada, fue la primera vez en el día que vi el escenario, la arena; no había tenido oportunidad de hacerlo antes. Así que fue muy impresionante para mí”.

¿Qué pasará con Rey Fénix y los Lucha Brothers en Guerra de Titanes?

Una de las grandes apariciones del evento que cerrará el año en la triple estelar tenía a los Lucha Brothers como el platillo principal, pero ante la lesión de Penta 0 Miedo parece que habrá cambios con ello. El atractivo de los Gringos Locos (El Grande Americano y Dominik) es muy fuerte como para desperdiciarlo. Ante eso, no sonaría a locura que Rey Mysterio tome el lugar de Penta para esa velada, pues cerraría el ciclo del primer año de Rey Fénix en WWE.

Una lesión de Rey Mysterio le abrió la oportunidad para los grandes planos y el regreso estelar de Rey Mysterio le permitiría pelear ante dos de los rostros más mediáticos en el entorno mexicano: el Sucio Dom y El Grande Americano.