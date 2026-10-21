Flamengo vs Estudiantes; la hora para VER EN VIVO las semifinales de vuelta de la Copa Libertadores

El continente americano se ha paralizado una vez más gracias al futbol, el deporte más importante y popular a nivel mundial. En esta ocasión, millones de aficionados están a la espera del cotejo de vuelta correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores 2026.

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Será este jueves cuando el Flamengo de Brasil y los Estudiantes de Argentina se enfrenten en el cotejo de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026, el torneo más importante que existe en el continente americano. Por tal motivo, es preciso que sepas todos los detalles al respecto.

¿Cómo quedó el duelo de ida entre Estudiantes y Flamengo?

Fue hace una semana cuando el estadio Uno Jorge Luis abrió sus puertas para la semifinal de ida en patio argentino. Aquí, Estudiantes recibió a un Flamengo que pelea directamente por el título del Brasileirao junto a otras instituciones como el Palmeiras, por lo que el doblete aún es posible.

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Estudiantes fue mejor y tuvo alrededor de 16 remates por 5 del Flamengo; además, registró más tiros de esquina y estuvo más cerca que su rival de anotar. Sin embargo, al final de los 90 minutos el duelo terminó 0-0, lo cual le da una ventaja al conjunto de Brasil.

Con ello, el Flamengo tiene todo a su favor para alcanzar una nueva final de Copa Libertadores y demostrar que es uno de los mejores equipos que existen en el continente, y qué mejor que hacerlo ante un cuadro argentino para aumentar aún más la rivalidad entre ambos países.

¿Cuándo y dónde ver las semifinales de vuelta de la Copa Libertadores?

Se trata de uno de los duelos más intensos y reñidos que habrá a nivel mundial durante este jueves, por lo que simplemente no te lo puedes perder. Flamengo y Estudiantes se verán las caras en el Estadio Maracaná en punto de las 18:30 horas, y podrás verlo a través de Disney Premium.