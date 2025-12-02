Ex Liga BBVA MX anota doblete y pone a su equipo líder de la Ligue 1

Florian Thauvin se ha convertido en una pieza determinante en el inicio de la temporada del RC Lens, el extremo francés aporta gol y experiencia a un equipo que, sorprendentemente, marcha en el primer lugar de la Ligue 1 gracias en buena parte a su influencia en el ataque.

Su llegada, procedente del Udinese, reforzó las expectativas del club y, desde los primeros partidos, Thauvin ha respondido con actuaciones decisivas que han ayudado a consolidar a Lens como candidato al título.

Los números de Florian Thauvin con el Lens

En cifras en la presente campaña de Ligue 1 (2025/26) Thauvin acumula 14 apariciones con Lens, con 4 goles y 2 asistencias, números que reflejan participación directa en el tramo ofensivo del equipo y una contribución constante en minutos jugados. Esos registros lo sitúan entre los atacantes más productivos del arranque de temporada en el conjunto nortino.

Su impacto no es sólo estadístico, partidos clave en los que Thauvin ha aparecido para resolver o desequilibrar (incluyendo encuentros en los que abrió o cerró marcadores) han permitido que Lens robe o mantenga posiciones privilegiadas en la tabla, desplazando momentáneamente al PSG y consolidando la ambición colectiva del club. La prensa francesa y especializada ha destacado cómo su llegada dio al plantel una variante ofensiva que estaba pendiente tras varias salidas en la plantilla.

Los números de Florian Thauvin con los Tigres

El paso de Thauvin por el fútbol mexicano con Tigres forma parte de su recorrido profesional y aporta un matiz a su evolución: en México, Thauvin sumó cerca de 38 partidos con la U de Nuevo León y anotó 8 goles (con varias asistencias), una etapa en la que no siempre encontró regularidad pero que le sirvió para recuperar protagonismo antes de dar el salto de vuelta a Europa. Esa experiencia en la Liga BBVA MX , le aportó resistencia física y oficio para liderar ataques en contextos distintos.

Thauvin está cumpliendo el objetivo que Lens buscó al ficharlo: ofrecer gol, llegada y liderazgo en la parcela ofensiva. Si mantiene su nivel y Lens sostiene el bloque defensivo, el club podrá aspirar a seguir peleando la cima de la Ligue 1 hasta el final de la temporada.

