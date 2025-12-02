¡Peor que el de Chicharito Hernández! El vergonzoso penal que da la vuelta al mundo

Dos situaciones similares con un triste final para sus protagonistas se vivieron este domingo. En México, Chicharito Hernández tuvo la oportunidad de darle la clasificación a Chivas con un penal clave, pero su definición dejó mucho que desear y el tiro se fue muy alto . Mientras tanto, en Países Bajos se produjo una acción parecida con un final casi idéntico, aunque esta vez con el irlandés Troy Parrott en el foco.

Por la decimocuarta jornada de la Eredivisie, el AZ Alkmaar tenía la gran oportunidad de acercarse a los primeros puestos (actualmente marcha cuarto) en su visita al Twente. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban y a los 30 minutos de la segunda parte recibieron un gol que complicaba su principal objetivo, por lo que ahora debían ir en busca del empate.

Cuando todo parecía perdido, una acción crucial se produjo en el terreno de juego. A los 95 minutos, Troy Parrott fue derribado en el área y el juez no dudó: ¡ sancionó penal para el AZ! El propio delantero irlandés, que en la última fecha FIFA había sido el héroe de su país con cinco goles en dos partidos, tomó el balón muy confiado y se dispuso a ejecutar el tiro que le podía dar el empate a su equipo.

Penal para AZ Alkmaar. Podía empatar el partido en el minuto 99 y así pateó Troy Parrott 😱🇳🇱pic.twitter.com/E2cNEm79qh — Fodboldworld (@fodboldword) December 1, 2025

Tal y como ocurrió con Chicharito en el Estadio Olímpico Universitario, todas las miradas se posaron sobre Parrott. El goleador tomó carrera, observó detenidamente al portero rival y tomó la decisión de ejecutar el penal a lo Panenka. Desafortunadamente para él, el remate fue muy malo y el balón se fue arriba de la portería.

Troy Parrot, de héroe nacional a villano en su club

Durante la última fecha FIFA, Parrott se convirtió en el máximo héroe de Irlanda. Gracias a sus dos goles ante Portugal y su hat trick frente a Hungría, el seleccionado logró acceder al Repechaje UEFA de forma agónica. R

ápidamente, el delantero se volvió un ídolo absoluto, a tal punto que el Aeropuerto Internacional de Dublín cambio su nombre momentáneamente en redes sociales a "Troy Parrott's International Airport".

Instagram @troyparrott9

Al regresar con su equipo, el AZ del fútbol neerlandés, la historia fue muy distinta. Lejos de ser el héroe de la afición, Parrott quedó en el ojo de la tormenta luego de ejecutar tan mal el penal que podía haberle dado un importante empate a su equipo y los fanáticos no tardaron en hacérselo sentir en las redes sociales.