Los 2 equipos de la Liga MX que habrían rechazado a Florian Thauvin

Sin pena, ni gloria; así fue el paso de Florian Thauvin por los Tigres de Monterrey. Este lunes 23 de enero, el conjunto felino anunció la baja del futbolista francés:

“Club Tigres informa que se ha tomado la decisión de dar por terminada la relación laboral con el jugador, Florian Tristán Mariano Thauvin. Agradecemos a Florian por el esfuerzo y profesionalismo mostrado a lo largo del año y medio en el que militó con nosotros y le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos”, lanzó el equipo de la Sultana del Norte en su página oficial.

Los números de Florian Thauvin con los Tigres

El jugador galo arribó a la Liga BBVA MX, de 23 años, arribó hace dos años al equipo universitario, procedente del Marsella, por un precio cercano a los 17 millones de euros. Tras el fichaje ‘bomba’, el jugador de 29 años apenas pudo disputar 38 partidos, en los que consiguió ocho anotaciones y cinco asistencias, luego de tres torneos con ellos.

En el presente campeonato, el Clausura 2023, no fue tomado en cuenta por Diego Cocca, nuevo estratega de los regiomontanos, pues de los tres encuentros que han disputado no ha sumado un solo minuto, incluso no ha sido nisiquiera considerado dentro de las convocatorias.

Los dos equipos de la Liga MX que rechazaron a Florian Thauvin

De acuerdo a medios locales, los Tigres habrían ofrecido al francés a equipos como América y Pachuca, pero el alto sueldo del futbolista impidió un posible fichaje de ambas escuadras para el Clausura 2023. Se dice que su salario está cerca de los 12 millones de dólares; aunque también confirmaron que en caso de que los felinos ayudaran a pagarlo, entonces sí hubiera existido una posibilidad de que arribara a alguno de los dos clubes.