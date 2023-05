Floyd Mayweather da fatídico pronóstico en contra de Ryan García

El ex boxeador Floyd Mayweather, fue cuestionado en recientes horas sobre la pelea de Ryan García ante Gervonta Davis, indicando que el Tank será sumamente superior a su contrincante este sábado en la pelea que podrás ver por Box Azteca.

Gervonta Davis, de 28 años, ha sido campeón en 5 ocasiones y en tres divisiones diferentes, superpluma, ligero y superligero. Causa terror, que de 28 peleas, todas las ha ganado y 26 se decidieron por la vía del nocaut.

Su porcentaje de efectividad en nocaut, es del 92.86 por ciento y muchos pronósticos los tiene a su favor, especialmente el de Mayweather, quien trabajó con él hasta hace unos meses.

Ryan García quedará noqueado, pronostica Mayweather

Para el Pretty Boy, Floyd Mayweather, no hay otra opción para la pelea, que Gervonta salga con la victoria de forma contundente.

“Ryan aún no ha ganado un título. No hablamos de ningún cinturón interino, eso no cuenta. Y no le quitamos nada al chico, Javier Fortuna, pero él era solo un oponente.”, adelantó Floyd para dar contexto a sus palabras.

“Voy a tener a ‘Tank’ en la mejor forma de su vida. Y solo sé, cuando golpee a ese chico, no se despertará hasta el próximo año”, dijo Mayweather al sitio Fighthype.com.

Busca Ryan García, contradecir todo pronóstico

En rueda de prensa, Ryan García se vio seguro, atento a los señalamientos y desafiando a Gervonta para jugar con su mente a dos días del pleito.

“Yo simplemente necesito un solo golpe. Ese gancho de zurda. Siento que le voy a romper la mandíbula con ese gancho. Lo veo tirado en la lona. Estoy listo para hacer lo mío. Lo voy a acabar, se los prometo. Se acabó”, sostuvo el de raíces mexicanas el jueves en rueda de prensa.

Dónde ver Ryan García vs Gervonta Davis

La pelea de Ryan García del sábado 22 de abril en Las Vegas ante Gervonta Davis, la podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, desde las 11:00 PM.

El choque podría terminar pronto, por la alta efectividad noqueadora de ambos y lo salvaje que parece, saldrán al encordado.