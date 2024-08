Floyd Mayweather tendrá entrenamiento público y gratuito en el Parque Bicentenario

El ex boxeador Floyd Mayweather Jr. está en México para su pelea de exhibición del sábado ante John Gotti III; previo al enfrentamiento, ha anunciado que hará un entrenamiento público para la afición este jueves.

En primera instancia se especuló que sería en el Zócalo de la Ciudad de México, pero tras una serie de revisiones la sede de este evento ha cambiado para realizarse en el Parque Bicentenario.

Entrenamiento público de Mayweather, se traslada a Azcapotzalco

El peleador Floyd Mayweather Jr. lucirá sus habilidades y técnica en el boxeo, este viernes en punto de las 3 de la tarde, en el famoso Parque Bicentenario, de la alcaldía Azcapotzalco.

El evento fue dado a conocer por la empresa Music Vibes, que le da carácter de evento oficial este jueves, para deleite de los seguidores del pugilismo.

El extenso parque, está ubicado en Avenida. 5 de Mayo 290, Colonia. Refinería 18 de Marzo, Alcaldía. Miguel Hidalgo, 11210 Ciudad de México.

Las declaraciones de Mayweather en la conferencia de prensa

“El pedigree del mexicano desde que soy un niño, ha sido increíble para la historia del boxeo”

“Tantos campeones, tantas leyendas, tanta gloria, pero por encima de todo el Consejo Mundial de Boxeo ha sido la organización más grande y más importante que he visto este deporte”

“Juan José Sulaiman es un gran caballero, mis oraciones con la familia Sulaiman por la muerte de su madre”

“Vine aquí a montar un gran espectáculo, hacer un show, mostrar todos mis talentos todas mis habilidades, vengo respaldado por el señor Shaffer, que es de lo mejor que hay en el mundo en esta empresa y estoy listo para poder hacer un gran show inolvidable”

Soy peleador y lo seré siempre: Floyd Mayweather previo a pelear en la Ciudad de México

“Vengo también apoyado por una gran parte de mi equipo, viene mi Entrenador que creció conmigo con mi tío, que es el mismo lugar de donde yo vengo y está aquí para apoyarme todos los días”

“He competido durante toda mi vida contra los mejores del mundo, tanto a nivel olímpico, a nivel mundial, recuerdo el pedigree de los boxeadores mexicanos, metió peleó dos veces contra Julio César Chávez, el gran campeón mexicano y se quedó muy cerca del alcanzaron una victoria, pero ese es el que es el Many Team, somos competidores , estamos reconocidos a nivel mundial, y es una pieza clave para mí tener aquí a todos los miembros de mi equipo para poder estar al máximo nivel como lo he hecho durante toda mi carrera”

“Soy un boxeador y pelearé hasta el último día de mi vida, es lo que haré una y 1 millón de veces, eso es lo que es Floyd Mayweather Junior, el último campeón invicto del boxeo internacional”

“Es mi segunda naturaleza, es lo que yo hago , no importa cómo contestes historias soy y siempre ha sido por mucho el mejor, no importa lo que me avientes encima si me pones presión no me la pones, yo estoy listo y tengo los recuerdos para salir adelante, para mí, esto es como levantarme por las mañanas a dar un paseo a dar una caminata, es fácil, no me importa si es Pacquiao, no me importa quien esté a un lado, todos son iguales y yo estoy preparado”

“¿Julio César Chávez o su hijo? Padre e hijo a los dos al mismo tiempo, puedo hacerlo con una mano, puedo hacerlo sin manos”

“Sigo retirado, este es mi retiro, así vivo yo el retiro, quiero pelear el sábado, eso es lo que tengo en el futuro”

“No puedo predecir el futuro, pero lo que sí les puedo denunciar es que voy a poner un gran espectáculo el sábado, eso es lo que sí, les puedo decir”.