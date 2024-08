Floyd Mayweather Jr promete dar un espectáculo inolvidable en la CDMX

Se llevó a cabo la conferencia de prensa entre Floyd Mayweather Jr vs John Gotti III para la pelea estelar de este sábado en la Arena Ciudad de México en donde el 5 veces campeón mundial (superpluma, ligero, superligero, wélter y superwélter) subirá al ring por primera vez en territorio Azteca para entregar un espectáculo que promete ser inolvidable.

“Vine aquí a montar un gran espectáculo, a hacer un show, mostrar todos mis talentos, todas mis habilidades, vengo respaldado por el señor Shaffer, que es de lo mejor que hay en el mundo en esta empresa y estoy listo para poder hacer un gran show inolvidable en México”, señaló “Money”.

Te puede interesar: Las palabras de John Gotti III previo a su pelea contra Floyd Mayweather

Floyd Mayweather emocionado de estar en México, un país de grandes boxeadores

Seguirá peleando en exhibiciones

El ex pugilista profesional con récord invicto de 50 peleas ganadas con 27 nocauts quiere seguir peleando, luego de retirarse en 2017, Floyd ha subido al ring en 7 ocasiones en peleas de exhibición, Tenshin Nasukawa (2018), Logan Paul (2021), Don Moore (2022), Mikuru Asakura (2022), Deji Olatunji (2022), Aaron Chalmers (2023), John Gotti III (2023), algo que planea seguir haciendo hasta que el cuerpo se lo permita.

“Soy un boxeador y pelearé hasta el último día de mi vida, es lo que haré una y 1 millón de veces, eso es lo que es Floyd Mayweather Jr, el último campeón invicto del boxeo internacional”, añadió Mayweather.

¿Un reto fácil para Floyd Mayweather?

Luego de enfrentar a los mejores boxeadores del mundo, Mayweather, no se intimida del hombre que viene de las Artes Marciales Mixtas, quien cuenta con 2 peleas como profesional, además del combate de exhibición que sostuvieron el año pasado en Florida, mismo que no se culminó por una trifulca entre ambas esquinas arriba del ring.

“Es mi segunda naturaleza, es lo que hago, no importa cómo cuentes la historia, soy y siempre he sido por mucho el mejor, no importa lo que me avientes encima, si me pones presión o no, yo estoy listo y tengo los recursos para salir adelante, para mí, esto es como levantarme por las mañanas a dar un paseo a dar una caminata, es fácil, no me importa si es Pacquiao, no me importa quien esté a un lado, todos son iguales y yo estoy preparado”, añadió Floyd Mayweather Jr.

Te puede interesar: Floyd Mayweather emocionado de estar en México, un país de grandes boxeadores