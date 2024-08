¿Qué artistas se presentarán en la pelea Mayweather vs Gotti III?

Floyd Mayweather enfrentará a John Gotti III en la Arena Ciudad de México, uno de los combates más esperados que se celebrará este sábado 24 de agosto en donde los aficionados no solo podrán ver el combate del legendario exboxeador y otras funciones, también a una lista de artistas.

La pelea entre Mayweather vs Gotti III será la estelar de la noche, previamente habrá una serie de combates y música en vivo. El combate de este sábado se podrá ver a través de TV Azteca y todas las plataformas de Azteca Deportes.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá pelea Mayweather vs Gotti III en vivo Box Azteca

Resumen: Correcaminos 5- 1 La Paz| Jornada 3, Apertura 2024

Los artistas confirmados para la pelea Mayweather vs Gotti III

El primer artista confirmado previo a la pelea entre Mayweather vs Gotti es el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, conocido por canciones como Amor tumbado, Más altas que bajadas, O me voy o te vas, y más.

El otro cantante que estará en la pelea es Alexander Acha, quien tiene éxitos como Te amo, Sin tu amor, ¿Tú cómo estas? y más.

La cartelera

En la pelea coestelar estarán Víctor Ortiz vs Rodrigo Damian Coria. Por el campeonato Mundial WBC se enfrentarán Picasso y Hovhannisyan a las 20:20 horas. Por el combate de peso super medio se subirán al ring El Zurdo vs César Vaca. Mientras que en el duelo por Peso Mini Mosca, se enfrentarán Silvia vs Cecilia Rodríguez.

Te puede interesar: Julio César Chávez anuncia encuentro con Floyd Mayweather Jr